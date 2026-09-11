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Теплоход "Русский Восток" сняли с мели у маяка - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Теплоход "Русский Восток" сняли с мели у маяка
Теплоход "Русский Восток" сняли с мели у маяка - 11.09.2026, ПРАЙМ
Теплоход "Русский Восток" сняли с мели у маяка
Теплоход "Русский Восток", который во вторник сорвало с якоря у Владивостока, сняли с мели у маяка, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:52+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Теплоход "Русский Восток", который во вторник сорвало с якоря у Владивостока, сняли с мели у маяка, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. В Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости во вторник, что в Амурском заливе сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, оно село на мель. Экипажа и груза на судне не было. Восточное МСУТ СК России начало проверку. "Да, теплоход пошел уже", - сказал собеседник. Он отметил, что мерами координационного характера удалось обеспечить обследование судна и принять оперативное решение о снятии его с мели и буксировке в безопасное место. Ситуация остается на контроле прокуратуры до завершения работ.
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бизнес, общество , владивосток, ск рф
Бизнес, Общество , Владивосток, СК РФ
09:52 11.09.2026
 
Теплоход "Русский Восток" сняли с мели у маяка

Сорвавшийся с якоря у Владивостока теплоход "Русский Восток" сняли с мели у маяка

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТеплоход "Русский Восток" сорвало с якорной точки и вынесло на мель в Амурском заливе
Теплоход Русский Восток сорвало с якорной точки и вынесло на мель в Амурском заливе - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Теплоход "Русский Восток", который во вторник сорвало с якоря у Владивостока, сняли с мели у маяка, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости во вторник, что в Амурском заливе сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, оно село на мель. Экипажа и груза на судне не было. Восточное МСУТ СК России начало проверку.
"Да, теплоход пошел уже", - сказал собеседник.
Он отметил, что мерами координационного характера удалось обеспечить обследование судна и принять оперативное решение о снятии его с мели и буксировке в безопасное место. Ситуация остается на контроле прокуратуры до завершения работ.
 
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