https://1prime.ru/20260911/titov-873230593.html

Титов назвал лидеров среди российских экспортеров в Китай

Титов назвал лидеров среди российских экспортеров в Китай - 11.09.2026, ПРАЙМ

Титов назвал лидеров среди российских экспортеров в Китай

"Газпром" является лидером среди присутствующих на китайском рынке российских компаний, за ним следуют "Роснефть", "Русал" и "Сибур", сообщил журналистам... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:27+0300

2026-09-11T14:27+0300

2026-09-11T14:29+0300

россия

китай

москва

борис титов

газпром

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Газпром" является лидером среди присутствующих на китайском рынке российских компаний, за ним следуют "Роснефть", "Русал" и "Сибур", сообщил журналистам сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, представляя первый рейтинг экспортеров в Китай, подготовленный РККДМР в сотрудничестве с фондом "Петербургская политика". Составители рейтинга, который был представлен на Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса в Москве, оценивали компании по двум показателям: интенсивности присутствия на китайском рынке и потенциалу расширения поставок. "Первое место с 19 баллами из 20 возможных занял "Газпром". Далее расположились "Роснефть", "Русал" и "Сибур" - по 18 баллов. В первую десятку также вошли "Росатом", "Норникель", группа "Илим", "Новатэк", "Эльга" и "Уралкалий" (по 17 баллов)", – сообщил Титов. Он напомнил, что российский экспорт в Китай с 2020 года вырос более чем в два раза - с 57,2 миллиарда до 124,8 миллиарда долларов в 2025 году, а за восемь месяцев текущего года уже достиг 100,37 миллиарда долларов. "Основу наших поставок по-прежнему формируют несколько крупных товарных контуров. Первый - энергетический: нефть, трубопроводный газ, СПГ и уголь. Второй - металлы: алюминий, медь, никель, металлы платиновой группы, уран. Третий - лесная и целлюлозно-бумажная продукция", - отметил Титов. Четвертым контуром, по его словам, является химическая и нефтехимическая продукция: полимеры, каучуки, метанол, минеральные удобрения и специализированные химические продукты. "Пятый контур растет особенно быстро и привлекает особое внимание. Это агропромышленный и продовольственный экспорт: растительные масла, мясо и птица, рыба и морепродукты, зерновые и продукты их переработки", - добавил он. При этом Титов подчеркнул, что 19 из 50 позиций рейтинга заняли компании, выпускающие продукты питания. "В Китае завоевывают прочные позиции поставщики масложировой продукции, шрота, рыбы и морепродуктов, свинины, говядины и мяса птицы, зерна и муки, молочной продукции, алкоголя. С момента, когда двенадцать лет назад российская пищевая промышленность получила новые условия работы, она изменилась до неузнаваемости и теперь способна бороться за самые перспективные мировые рынки", - сказал Титов. "Внутри экспорта постепенно меняется сама модель присутствия компаний в Китае", - добавил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Он пояснил, что российские предприятия создают собственные торговые структуры и представительства, выстраивают долгосрочные отношения с китайскими потребителями, входят в местные сети и электронную торговлю, адаптируют продукцию к китайскому спросу, развивают логистику, совместные предприятия и локальную переработку. "У части компаний расширяется предложение специализированной продукции и товаров более высокой степени переработки, рассчитанных на конкретные сегменты китайского рынка", - отметил он.

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