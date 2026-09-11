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Титов предложил продавать в Китае русские чебуреки - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Титов предложил продавать в Китае русские чебуреки
Титов предложил продавать в Китае русские чебуреки - 11.09.2026, ПРАЙМ
Титов предложил продавать в Китае русские чебуреки
Русская кухня в Китае должна быть представлена не только ресторанами, но и стрит-фудом, в частности чебуреками, заявил сопредседатель Российско-Китайского... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:28+0300
2026-09-11T15:31+0300
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китай
москва
пекин
борис титов
аркадий новиков
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Русская кухня в Китае должна быть представлена не только ресторанами, но и стрит-фудом, в частности чебуреками, заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Мы с самыми видными нашими рестораторами - Аркадием Новиковым, Михаилом Гончаровым, Сергеем Мироновым – долго обсуждали перспективы и шансы русской кулинарии на китайском рынке. Кажется, удалось убедить, и мы все-таки пойдем в Китай с нашими идеями", - сообщил Титов в ходе VII Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Москве. "Но это далеко не предел наших амбиций. Мы считаем, что должен быть и русский стрит-фуд в Китае. К примеру, те же чебуреки", – добавил он. "И конечно, должны быть рестораны современной русской кухни. Будем договариваться с мэрией Пекина о совместной работе над знаменитым рестораном "Москва", который открывался в 1954 году как часть советского выставочного комплекса. Постараемся его модернизировать, а главное, насытить настоящим духом нашей кулинарии", – заявил Титов. Он посетовал, что сейчас в Китае отражен, скорее, местный взгляд на то, как выглядит русская кухня. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, мировая экономика, китай, москва, пекин, борис титов, аркадий новиков, сергей миронов
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин, Борис Титов, Аркадий Новиков, Сергей Миронов
15:28 11.09.2026 (обновлено: 15:31 11.09.2026)
 
Титов предложил продавать в Китае русские чебуреки

Титов: русская кухня в Китае должна быть представлена ресторанами и стрит-фудом

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Русская кухня в Китае должна быть представлена не только ресторанами, но и стрит-фудом, в частности чебуреками, заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Мы с самыми видными нашими рестораторами - Аркадием Новиковым, Михаилом Гончаровым, Сергеем Мироновым – долго обсуждали перспективы и шансы русской кулинарии на китайском рынке. Кажется, удалось убедить, и мы все-таки пойдем в Китай с нашими идеями", - сообщил Титов в ходе VII Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Москве.
"Но это далеко не предел наших амбиций. Мы считаем, что должен быть и русский стрит-фуд в Китае. К примеру, те же чебуреки", – добавил он.
"И конечно, должны быть рестораны современной русской кухни. Будем договариваться с мэрией Пекина о совместной работе над знаменитым рестораном "Москва", который открывался в 1954 году как часть советского выставочного комплекса. Постараемся его модернизировать, а главное, насытить настоящим духом нашей кулинарии", – заявил Титов.
Он посетовал, что сейчас в Китае отражен, скорее, местный взгляд на то, как выглядит русская кухня.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОСКВАПекинБорис ТитовАркадий НовиковСергей Миронов
 
 
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