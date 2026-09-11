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ТМХ готов к совместной с Индией разработке поездов

ТМХ готов к совместной с Индией разработке поездов - 11.09.2026, ПРАЙМ

ТМХ готов к совместной с Индией разработке поездов

Российская компания "Трансмашхолдинг" готов к совместной с Индией разработке поездов и организации их производства на территории страны, говорится в сообщении... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:39+0300

2026-09-11T17:39+0300

2026-09-11T17:39+0300

бизнес

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

трансмашхолдинг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Российская компания "Трансмашхолдинг" готов к совместной с Индией разработке поездов и организации их производства на территории страны, говорится в сообщении компании со ссылкой на главу холдинга Кирилла Липу. "Липа особо отметил, что ТМХ готов к совместной с индийскими партнерами разработке поездов и организации их производства на территории страны. В перспективе высокоскоростные электропоезда могут стать для Индии важной статьей технологичного экспорта", - говорится в сообщении. Генеральный директор ТМХ Кирилл Липа представил на проходящей в Нью‑Дели выставке "Иннопром. Индия" президенту России Владимиру Путину и премьер‑министру Индии Нарендре Моди технологические возможности компании по возможной реализации проекта перспективного поезда для высокоскоростной рельсовой транспортной системы Индии. Инвестиционная емкость проекта может превысить 400 миллиардов долларов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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бизнес, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, трансмашхолдинг