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Товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов - 11.09.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов

Товарооборот между Египтом и Россией превысил 10 миллиардов долларов, египетская сторона благодарна РФ за содействие в реализации крупных проектов, в частности, | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:42+0300

2026-09-11T19:42+0300

2026-09-11T19:42+0300

россия

египет

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

росатом

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Товарооборот между Египтом и Россией превысил 10 миллиардов долларов, египетская сторона благодарна РФ за содействие в реализации крупных проектов, в частности, в постройке АЭС "Эль-Дабаа", заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. На полях саммита Путин провел отдельные переговоры с ас-Сиси. "Объем товарооборота между двумя странами превысил 10 миллиардов долларов. Мы реализуем крупные проекты, например, АЭС "Эль-Дабаа". Мы благодарны вам, господин президент, за содействие в этом вопросе, за работу Росатома", - сказал ас-Сиси на встрече.

египет

индия

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россия, египет, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, аэс "эль-дабаа", росатом, индия