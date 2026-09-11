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Товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов
Товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов
Товарооборот между Египтом и Россией превысил 10 миллиардов долларов, египетская сторона благодарна РФ за содействие в реализации крупных проектов, в частности, | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:42+0300
2026-09-11T19:42+0300
2026-09-11T19:42+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Товарооборот между Египтом и Россией превысил 10 миллиардов долларов, египетская сторона благодарна РФ за содействие в реализации крупных проектов, в частности, в постройке АЭС "Эль-Дабаа", заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. На полях саммита Путин провел отдельные переговоры с ас-Сиси. "Объем товарооборота между двумя странами превысил 10 миллиардов долларов. Мы реализуем крупные проекты, например, АЭС "Эль-Дабаа". Мы благодарны вам, господин президент, за содействие в этом вопросе, за работу Росатома", - сказал ас-Сиси на встрече.
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россия, египет, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, аэс "эль-дабаа", росатом, индия
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Товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов
Ас-Сиси: товарооборот между Россией и Египтом превысил 10 миллиардов долларов