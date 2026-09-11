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Трамп не видит риска для бюджета в выплатах по 5 тысяч долларов
Трамп не видит риска для бюджета в выплатах по 5 тысяч долларов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Трамп не видит риска для бюджета в выплатах по 5 тысяч долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможным влиянием на бюджетный дефицит обещанных им выплат в размере 5 тысяч долларов американцам в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:21+0300
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ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможным влиянием на бюджетный дефицит обещанных им выплат в размере 5 тысяч долларов американцам в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса. "Нет", – ответил Трамп на вопрос журналиста, беспокоит ли его то, что эта мера скажется на дефиците бюджета. Сам Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, ему не нужно одобрение конгресса для такого решения. Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в 2026 году зафиксирован дефицит в размере двух триллионов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп не видит риска для бюджета в выплатах по 5 тысяч долларов
Трамп заявил, что не обеспокоен влиянием на бюджетный дефицит обещанных выплат
ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможным влиянием на бюджетный дефицит обещанных им выплат в размере 5 тысяч долларов американцам в случае победы республиканцев на промежуточных выборах.
Трамп
в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США
дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса.
"Нет", – ответил Трамп на вопрос журналиста, беспокоит ли его то, что эта мера скажется на дефиците бюджета.
Сам Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, ему не нужно одобрение конгресса для такого решения.
Бюджетное управление конгресса ранее сообщило, что в американской казне в 2026 году зафиксирован дефицит в размере двух триллионов. Разница между расходной и доходной частью бюджета является основной причиной роста государственного долга США, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов.