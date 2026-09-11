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"Подковерные игры": Трамп и Маск вложили десятки миллионов в выборы в США - 11.09.2026, ПРАЙМ
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"Подковерные игры": Трамп и Маск вложили десятки миллионов в выборы в США
"Подковерные игры": Трамп и Маск вложили десятки миллионов в выборы в США - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Подковерные игры": Трамп и Маск вложили десятки миллионов в выборы в США
Трамп и Маск за менее чем восемь недель до промежуточных выборов в США начали тратить десятки миллионов долларов на поддержку республиканцев, пишет Reuters. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:55+0300
2026-09-11T14:55+0300
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МОСКВА, 11 сент — ПРАЙМ. Трамп и Маск за менее чем восемь недель до промежуточных выборов в США начали тратить десятки миллионов долларов на поддержку республиканцев, пишет Reuters. Связанный с Трампом комитет No Going Back зарезервировал более 24,9 миллиона долларов на рекламу в шести ключевых штатах, включая Джорджию, Мичиган и Огайо. Сам Трамп пообещал выделить на кампанию от 400 до 500 миллионов долларов.&quot;Республиканцы теперь вынуждены потратить реальные деньги на защиту расширенной карты. Когда внезапно приходится вкладывать миллионы в Техас, открытие кошельков Трампа и Маска даёт республиканцам возможность укрепить уязвимые гонки, не истощая ресурсы с остальной карты&quot;, — заявил республиканский стратег Брэд Дэйспринг.Отдельно MAGA Inc. и America PAC Маска вложили 10 миллионов и 2,4 миллиона долларов соответственно в гонку за Сенат в Техасе, где республиканец Кен Пакстон рискует проиграть демократу. Около 6,9 миллиона долларов из этих средств пойдут на атакующую рекламу против демократа Джеймса Таларико, который опережает Пакстона на 2,1 процентного пункта.Новый комитет No Going Back, зарегистрированный только 1 сентября, использует тех же поставщиков, что и MAGA Inc., а его название не содержит отсылок к Трампу. По словам стратегов, это помогает дистанцироваться от президента, чей рейтинг одобрения остаётся на историческом минимуме. Трамп также предложил выплатить каждому взрослому американцу "дивиденд" в 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев, однако механизм и легальность этой инициативы пока неясны.
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мировая экономика, техас, reuters, сша, финансы
Мировая экономика, ТЕХАС, Reuters, США, Финансы
14:55 11.09.2026
 
"Подковерные игры": Трамп и Маск вложили десятки миллионов в выборы в США

Reuters: республиканцы рискуют потерять Конгресс, демократы более мотивированы голосовать

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск в новой модели Tesla у Белого дома США
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск в новой модели Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 11 сент — ПРАЙМ. Трамп и Маск за менее чем восемь недель до промежуточных выборов в США начали тратить десятки миллионов долларов на поддержку республиканцев, пишет Reuters.
Связанный с Трампом комитет No Going Back зарезервировал более 24,9 миллиона долларов на рекламу в шести ключевых штатах, включая Джорджию, Мичиган и Огайо. Сам Трамп пообещал выделить на кампанию от 400 до 500 миллионов долларов.

"Республиканцы теперь вынуждены потратить реальные деньги на защиту расширенной карты. Когда внезапно приходится вкладывать миллионы в Техас, открытие кошельков Трампа и Маска даёт республиканцам возможность укрепить уязвимые гонки, не истощая ресурсы с остальной карты", — заявил республиканский стратег Брэд Дэйспринг.

Отдельно MAGA Inc. и America PAC Маска вложили 10 миллионов и 2,4 миллиона долларов соответственно в гонку за Сенат в Техасе, где республиканец Кен Пакстон рискует проиграть демократу. Около 6,9 миллиона долларов из этих средств пойдут на атакующую рекламу против демократа Джеймса Таларико, который опережает Пакстона на 2,1 процентного пункта.
Новый комитет No Going Back, зарегистрированный только 1 сентября, использует тех же поставщиков, что и MAGA Inc., а его название не содержит отсылок к Трампу. По словам стратегов, это помогает дистанцироваться от президента, чей рейтинг одобрения остаётся на историческом минимуме. Трамп также предложил выплатить каждому взрослому американцу "дивиденд" в 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев, однако механизм и легальность этой инициативы пока неясны.
 
Мировая экономикаТЕХАСReutersСШАФинансы
 
 
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