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Власти США отреагировали на идею Трампа о выплатах за победу республиканцев - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Власти США отреагировали на идею Трампа о выплатах за победу республиканцев
Власти США отреагировали на идею Трампа о выплатах за победу республиканцев - 11.09.2026, ПРАЙМ
Власти США отреагировали на идею Трампа о выплатах за победу республиканцев
Обещанные президентом США Дональдом Трампом "дивиденды" в размере 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс не будут... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T20:20+0300
2026-09-11T20:20+0300
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
выборы
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – ПРАЙМ. Обещанные президентом США Дональдом Трампом "дивиденды" в размере 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс не будут выплачиваться за счет средств налогоплательщиков, заявил глава минторга США Говард Латник. Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса. "Это не деньги налогоплательщиков", - заявил Латник в интервью телеканалу NBC. По его словам, власти США "могут заработать деньги, которые Дональд Трамп хочет заплатить". Сам Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, ему не нужно одобрение конгресса для такого решения.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, выборы
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Выборы
20:20 11.09.2026
 
Власти США отреагировали на идею Трампа о выплатах за победу республиканцев

Латник: обещанные Трампом выплаты за победу республиканцев на выборах не пойдут с налогов

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – ПРАЙМ. Обещанные президентом США Дональдом Трампом "дивиденды" в размере 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс не будут выплачиваться за счет средств налогоплательщиков, заявил глава минторга США Говард Латник.
Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса.
"Это не деньги налогоплательщиков", - заявил Латник в интервью телеканалу NBC.
По его словам, власти США "могут заработать деньги, которые Дональд Трамп хочет заплатить".
Сам Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, ему не нужно одобрение конгресса для такого решения.
 
ФинансыМировая экономикаСШАДональд ТрампВыборы
 
 
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