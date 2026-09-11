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Трамп рассказал, где найдет деньги на выплаты американцам
Трамп рассказал, где найдет деньги на выплаты американцам - 11.09.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал, где найдет деньги на выплаты американцам
"Дивиденды Трампа" в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США будут обеспечены за счет "инвестиций и чистого успеха", пообещал... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:50+0300
2026-09-11T22:50+0300
2026-09-11T22:50+0300
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ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. "Дивиденды Трампа" в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США будут обеспечены за счет "инвестиций и чистого успеха", пообещал американский президент Дональд Трамп. Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса. "Дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, которые получат все совершеннолетние жители США благодаря тому, что наша страна получает триллионы долларов за счет экономического развития, инвестиций и чистого успеха, критикуют тупократы (демокараты - ред.), которые надеются, что этого никогда не произойдет. Но это произойдет!" – написал президент в Truth Social. Сам Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, ему не нужно одобрение конгресса для такого решения.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, где найдет деньги на выплаты американцам
Трамп пообещал обеспечить выплаты в случае победы республиканцев за счет инвестиций
ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. "Дивиденды Трампа" в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США будут обеспечены за счет "инвестиций и чистого успеха", пообещал американский президент Дональд Трамп.
Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса.
"Дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, которые получат все совершеннолетние жители США благодаря тому, что наша страна получает триллионы долларов за счет экономического развития, инвестиций и чистого успеха, критикуют тупократы (демокараты - ред.), которые надеются, что этого никогда не произойдет. Но это произойдет!" – написал президент в Truth Social.
Сам Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, ему не нужно одобрение конгресса для такого решения.