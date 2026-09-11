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ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила - 11.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила
ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила - 11.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила
Банк России сейчас продает золото в рамках бюджетного правила, а также металл используется для производства монет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:38+0300
2026-09-11T16:38+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
банк россии
минфин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России сейчас продает золото в рамках бюджетного правила, а также металл используется для производства монет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Небольшое снижение, которое сейчас есть, оно связано в основном с операциями Минфина, со средствами Фонда национального благосостояния, это происходит в рамках бюджетного правила. Также золото используется для производства монет. Подробностей о наших операциях с золотом мы дополнительно не раскрываем",- сказала она. Банк России, по данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), в июле стал крупнейшим среди мировых регуляторов нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла. По данным WGC, с начала года регулятор продал 50 тонн золота, в результате чего общий объем его золотых резервов сократился до 2,277 тысячи тонн.
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192
40
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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, минфин
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Банк России, Минфин
16:38 11.09.2026
 
ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила

Набиуллина: ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России сейчас продает золото в рамках бюджетного правила, а также металл используется для производства монет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Небольшое снижение, которое сейчас есть, оно связано в основном с операциями Минфина, со средствами Фонда национального благосостояния, это происходит в рамках бюджетного правила. Также золото используется для производства монет. Подробностей о наших операциях с золотом мы дополнительно не раскрываем",- сказала она.
Банк России, по данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), в июле стал крупнейшим среди мировых регуляторов нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла.
По данным WGC, с начала года регулятор продал 50 тонн золота, в результате чего общий объем его золотых резервов сократился до 2,277 тысячи тонн.
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаБанк РоссииМинфин
 
 
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