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ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила

ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила - 11.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ сейчас продает золото в рамках бюджетного правила

Банк России сейчас продает золото в рамках бюджетного правила, а также металл используется для производства монет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:38+0300

2026-09-11T16:38+0300

2026-09-11T16:38+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россии

минфин

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России сейчас продает золото в рамках бюджетного правила, а также металл используется для производства монет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Небольшое снижение, которое сейчас есть, оно связано в основном с операциями Минфина, со средствами Фонда национального благосостояния, это происходит в рамках бюджетного правила. Также золото используется для производства монет. Подробностей о наших операциях с золотом мы дополнительно не раскрываем",- сказала она. Банк России, по данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), в июле стал крупнейшим среди мировых регуляторов нетто-продавцом золота, реализовав 6 тонн этого металла. По данным WGC, с начала года регулятор продал 50 тонн золота, в результате чего общий объем его золотых резервов сократился до 2,277 тысячи тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии, минфин