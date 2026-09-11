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Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже снизилась на 5,6 процента - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже снизилась на 5,6 процента
Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже снизилась на 5,6 процента - 11.09.2026, ПРАЙМ
Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже снизилась на 5,6 процента
Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 5,6%, а бензин... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:38+0300
2026-09-11T16:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873242541.jpg?1789133893
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 5,6%, а бензин АИ-92 и дизельное топливо подешевели более чем на 3%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина АИ-95 в период с 7 по 11 сентября снизилась до 71 586 рублей за тонну с 75 795 рублей на рабочей неделе с 31 августа по 4 сентября. Таким образом, снижение составило 5,6%. Средняя цена бензина АИ-92 упала на 3,3%, до 69 573 рублей за тонну с 71 945 рублей неделей ранее. Средняя цена летнего дизельного топлива снизилась на 3,6%, до 66 835 рублей за тонну с 69 355 рублей.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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16:38 11.09.2026
 
Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже снизилась на 5,6 процента

Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже по итогам недели снизилась на 5,6%

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Средняя цена бензина АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 5,6%, а бензин АИ-92 и дизельное топливо подешевели более чем на 3%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена бензина АИ-95 в период с 7 по 11 сентября снизилась до 71 586 рублей за тонну с 75 795 рублей на рабочей неделе с 31 августа по 4 сентября. Таким образом, снижение составило 5,6%.
Средняя цена бензина АИ-92 упала на 3,3%, до 69 573 рублей за тонну с 71 945 рублей неделей ранее.
Средняя цена летнего дизельного топлива снизилась на 3,6%, до 66 835 рублей за тонну с 69 355 рублей.
 
 
 
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