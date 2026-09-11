https://1prime.ru/20260911/tsentrobank-873227093.html

Банк России впервые за год сохранил ключевую ставку

Банк России впервые за год сохранил ключевую ставку - 11.09.2026, ПРАЙМ

Банк России впервые за год сохранил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых, следует из заявления регулятора. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:34+0300

2026-09-11T13:34+0300

2026-09-11T14:09+0300

финансы

банки

владимир путин

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860170464_0:94:3299:1950_1920x0_80_0_0_ec26f33c764bde1274aedd0db89c72b6.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых, следует из заявления регулятора. "Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых", - сказано в сегодняшнем заявлении. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, ослабления рубля и неопределенности с бюджетом сохранит ключевую ставку на уровне 14%. При этом несколько аналитиков допускали альтернативу - снижение "ключа" до 13,75%. Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что решения по ставке связаны с поддержанием макроэкономической стабильности. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку.Выжидательную паузу ЦБ в последний раз брал в апреле прошлого года - тогда "ключ" остался неизменным на уровне 21% годовых. Затем регулятор понизил ключевую ставку в начале июня 2025 года, что стало первым снижением с сентября 2022 года. ЦБ снижал "ключ" десять заседаний подряд, на последних двух - минимальным шагом в 0,25 процентного пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, владимир путин, банк россии