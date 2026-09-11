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Центробанк: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается
Центробанк: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается - 11.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается
Банк России фиксирует постепенное снижение напряженности на рынке труда и дальнейшее сокращение дефицита кадров. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:40+0300
2026-09-11T13:40+0300
2026-09-11T13:40+0300
россия
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России фиксирует постепенное снижение напряженности на рынке труда и дальнейшее сокращение дефицита кадров. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров."Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда", — отмечается в сообщении.В ЦБ при этом указывают, что разрыв между динамикой заработных плат и производительностью труда по-прежнему остается существенным. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла.
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россия
Центробанк: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается
Банк России фиксирует постепенное снижение напряженности на рынке труда
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России фиксирует постепенное снижение напряженности на рынке труда и дальнейшее сокращение дефицита кадров. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
"Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда", — отмечается в сообщении.
В ЦБ при этом указывают, что разрыв между динамикой заработных плат и производительностью труда по-прежнему остается существенным. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла.