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Центробанк: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается

Центробанк: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается - 11.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк: напряженность на рынке труда в России постепенно снижается

Банк России фиксирует постепенное снижение напряженности на рынке труда и дальнейшее сокращение дефицита кадров. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:40+0300

2026-09-11T13:40+0300

2026-09-11T13:40+0300

россия

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России фиксирует постепенное снижение напряженности на рынке труда и дальнейшее сокращение дефицита кадров. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров."Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда", — отмечается в сообщении.В ЦБ при этом указывают, что разрыв между динамикой заработных плат и производительностью труда по-прежнему остается существенным. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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