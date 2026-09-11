https://1prime.ru/20260911/tsentrobank-873227914.html
Центробанк отмечает восстановление инвестиционной активности
Центробанк отмечает восстановление инвестиционной активности - 11.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк отмечает восстановление инвестиционной активности
Банк России фиксирует продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года. Об этом говорится в пресс-релизе... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:42+0300
2026-09-11T13:42+0300
2026-09-11T13:42+0300
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России фиксирует продолжение восстановления инвестиционной активности в стране по сравнению с уровнями начала года. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров."Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года", — отмечается в сообщении ЦБ.Ранее в тот же день Банк России впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России
Центробанк отмечает восстановление инвестиционной активности
Центробанк фиксирует продолжение восстановления инвестиционной активности России