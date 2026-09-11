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ЦБ оценил денежно-кредитные условия в России как умеренно жесткие
ЦБ оценил денежно-кредитные условия в России как умеренно жесткие - 11.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ оценил денежно-кредитные условия в России как умеренно жесткие
Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:44+0300
2026-09-11T13:44+0300
2026-09-11T13:44+0300
финансы
банки
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банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. "Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка", - сказано там. С учетом динамики ожиданий будущей инфляции в целом жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие, добавили в регуляторе.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ оценил денежно-кредитные условия в России как умеренно жесткие
Банк России оценил денежно-кредитные условия как умеренно жесткие
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка", - сказано там.
С учетом динамики ожиданий будущей инфляции в целом жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие, добавили в регуляторе.