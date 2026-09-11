https://1prime.ru/20260911/tsentrobank-873228068.html

ЦБ оценил денежно-кредитные условия в России как умеренно жесткие

ЦБ оценил денежно-кредитные условия в России как умеренно жесткие - 11.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ оценил денежно-кредитные условия в России как умеренно жесткие

Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:44+0300

2026-09-11T13:44+0300

2026-09-11T13:44+0300

финансы

банки

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873228068.jpg?1789123456

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России оцениваются как умеренно жесткие, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. "Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка", - сказано там. С учетом динамики ожиданий будущей инфляции в целом жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие, добавили в регуляторе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россии