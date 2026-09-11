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Центробанк: устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год
Центробанк: устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год - 11.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк: устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год
Устойчивый рост цен в России ускорился до 5-6% в пересчете на год, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:46+0300
2026-09-11T13:46+0300
2026-09-11T13:46+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Устойчивый рост цен в России ускорился до 5-6% в пересчете на год, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции. Диапазон ее оценок повышен до 5–6% в пересчете на год", - говорится в релизе. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%, отмечает ЦБ.
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россия, банк россии, цены, рост цен
РОССИЯ, Банк России, цены, рост цен
Центробанк: устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год
Банк России: устойчивый рост цен в России ускорился до 5-6% в пересчете на год
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Устойчивый рост цен в России ускорился до 5-6% в пересчете на год, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции. Диапазон ее оценок повышен до 5–6% в пересчете на год", - говорится в релизе.
Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%, отмечает ЦБ.