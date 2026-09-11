https://1prime.ru/20260911/tsentrobank-873228596.html

Текст заявления ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке

Текст заявления ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке - 11.09.2026, ПРАЙМ

Текст заявления ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, говорится в заявлении регулятора. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:48+0300

2026-09-11T13:48+0300

2026-09-11T14:17+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, говорится в заявлении регулятора. Полный текст заявления Банка России Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Экономика в целом в 3к26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году, вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем в 2к26. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 7,0% после 4,6% в среднем в предыдущем квартале. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них – моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции. Диапазон ее оценок повышен до 5–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. По оперативным данным, в 3к26 экономика растет умеренными темпами. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Продолжается восстановление инвестиционной активности по сравнению с уровнями начала года. Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, дефицит кадров продолжает сокращаться. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла. Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка. С учетом динамики ожиданий будущей инфляции, в целом жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие. Кредитная активность в последние месяцы была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня в 2029 году. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе после внесения Правительством в Государственную Думу новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии. 23 сентября 2026 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза – 13:30 по московскому времени.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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