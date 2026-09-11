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Банк России не дал сигнал о направленности дальнейших шагов
Банк России не дал сигнал о направленности дальнейших шагов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Банк России не дал сигнал о направленности дальнейших шагов
Банк России сохранил сигнал по ключевой ставке и, как и в прошлый раз в июле, не дал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:59+0300
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2026-09-11T13:59+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил сигнал по ключевой ставке и, как и в прошлый раз в июле, не дал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Регулятор по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", – указывается в заявлении. Помимо прочего, в пресс-релизе Банка России говорится, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. "Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте", - говорится в релизе.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Банк России не дал сигнал о направленности дальнейших шагов
Банк России сохранил ключевую ставку и не дал сигнал о направленности дальнейших шагов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил сигнал по ключевой ставке и, как и в прошлый раз в июле, не дал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
"Банк России
будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", – указывается в заявлении.
Помимо прочего, в пресс-релизе Банка России говорится, что проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.
"Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте", - говорится в релизе.