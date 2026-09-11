https://1prime.ru/20260911/tsentrobank-873240511.html
Положительное сальдо внешней торговли России товарами выросло на 13,4%
Положительное сальдо внешней торговли России товарами выросло на 13,4% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Положительное сальдо внешней торговли России товарами выросло на 13,4%
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле 2026 года увеличилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13,594 | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:13+0300
2026-09-11T16:13+0300
2026-09-11T16:13+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873240511.jpg?1789132408
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле 2026 года увеличилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13,594 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Согласно данным ЦБ, в январе-июле профицит внешней торговли РФ товарами составил 78,969 миллиарда долларов против 65,978 миллиарда долларов годом ранее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Положительное сальдо внешней торговли России товарами выросло на 13,4%
Центробанк: положительное сальдо внешней торговли России в июле выросло на 13,4%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле 2026 года увеличилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13,594 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
Согласно данным ЦБ, в январе-июле профицит внешней торговли РФ товарами составил 78,969 миллиарда долларов против 65,978 миллиарда долларов годом ранее.