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Положительное сальдо внешней торговли России товарами выросло на 13,4%

Положительное сальдо внешней торговли России товарами выросло на 13,4% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Положительное сальдо внешней торговли России товарами выросло на 13,4%

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле 2026 года увеличилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13,594 | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:13+0300

2026-09-11T16:13+0300

2026-09-11T16:13+0300

россия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле 2026 года увеличилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13,594 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. Согласно данным ЦБ, в январе-июле профицит внешней торговли РФ товарами составил 78,969 миллиарда долларов против 65,978 миллиарда долларов годом ранее.

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