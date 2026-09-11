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Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу - 11.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,18 копейки - до 12,5519 рубля, доллара - на 9,39 копейки, до 84,2569 рубля, евро -... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:41+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,18 копейки - до 12,5519 рубля, доллара - на 9,39 копейки, до 84,2569 рубля, евро - на 41,28 копейки, до 97,8728 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Официальный курс юаня с субботы - 12,55 руб, доллара - 84,26 руб, евро - 97,87 руб