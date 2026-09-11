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Мировые цены на серебро могут опуститься ниже 60 долларов за тройскую унцию

Мировые цены на серебро могут опуститься ниже 60 долларов за тройскую унцию - 11.09.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на серебро могут опуститься ниже 60 долларов за тройскую унцию

Мировые цены на серебро могут опуститься ниже 60 долларов за тройскую унцию этой осенью, однако к концу года допускается рост выше 70 долларов, рассказал РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:45+0300

2026-09-11T13:45+0300

2026-09-11T13:45+0300

рынок

сша

опора россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут опуститься ниже 60 долларов за тройскую унцию этой осенью, однако к концу года допускается рост выше 70 долларов, рассказал РИА Новости глава комиссии по драгметаллам и драгкамням "Опоры России", глава компании "Лот-золото" Андрей Жирных. "Можно предположить, что цены на серебро этой осенью могут опуститься ниже 60 долларов, но тем не менее к концу года возможен их отскок выше 70 долларов", - дал такой прогноз Жирных. По его словам, серебро как более волатильный и спекулятивный металл, чем золото, и более зависимый от колебания спроса на него в промышленности, традиционно острее реагирует на внешние факторы. В промышленном сегменте фиксируется снижение потребления, ювелирный и инвестиционный спрос также слабеют. В результате цены на ближайший фьючерс на серебро пока еще держатся в районе поддержки в 65 долларов, но цены на физический металл уже ниже этого уровня, отметил он. "На текущий момент сложилась нетипичная макроэкономическая ситуация. Индекс производственных цен (PPI) в США превысил индекс потребительских цен (CPI)... Подобная ситуация сигнализирует об устойчивости инфляционного давления. Это усиливает ожидания сохранения высоких ставок ФРС, что, в свою очередь, ведет к падению цен на облигации и росту их доходности", - добавил Жирных. Он уточнил, что для серебра это двойное давление: металл не приносит процентного дохода, поэтому высокие кредитные ставки снижают его инвестиционную привлекательность, а замедление деловой активности давит на промышленный спрос. На момент открытия торгов в пятницу биржевая цена на серебро достигала 63,963 доллара за тройскую унцию. С начала года стоимость металла сократилась почти на 10%. При этом по сравнению с 2 января 2025 года серебро подорожало примерно в 2,1 раза.

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рынок, сша, опора россии