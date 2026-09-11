https://1prime.ru/20260911/tsivilev-873240717.html

Россия и Китай обсудили перспективные направления сотрудничества в ТЭК

Россия и Китай обсудили перспективные направления сотрудничества в ТЭК - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай обсудили перспективные направления сотрудничества в ТЭК

Министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе рабочего визита в Китай обсудил перспективные направления сотрудничества стран в топливно-энергетическом... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:16+0300

2026-09-11T16:16+0300

2026-09-11T16:17+0300

россия

китай

кнр

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873240717.jpg?1789132674

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе рабочего визита в Китай обсудил перспективные направления сотрудничества стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) с руководителем государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, сообщило Минэнерго РФ. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с руководителем государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи... Стороны обсудили перспективные направления российско-китайского сотрудничества по линии ТЭК", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны также обсуждали взаимодействие в сфере электроэнергетики и в нефтегазовой отрасли. Кроме того, отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению российско-китайского энергетического партнерства и расширению контактов между профильными ведомствами. "Сергей Цивилев и Ван Хунчжи отметили важность поддержания регулярного диалога и обменялись мнениями по отраслевой повестке", - добавили в российском министерстве.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр, сергей цивилев