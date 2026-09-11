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Россия и Китай обсудили перспективные направления сотрудничества в ТЭК
Россия и Китай обсудили перспективные направления сотрудничества в ТЭК - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай обсудили перспективные направления сотрудничества в ТЭК
Министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе рабочего визита в Китай обсудил перспективные направления сотрудничества стран в топливно-энергетическом... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:16+0300
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китай
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе рабочего визита в Китай обсудил перспективные направления сотрудничества стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) с руководителем государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, сообщило Минэнерго РФ. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с руководителем государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи... Стороны обсудили перспективные направления российско-китайского сотрудничества по линии ТЭК", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны также обсуждали взаимодействие в сфере электроэнергетики и в нефтегазовой отрасли. Кроме того, отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению российско-китайского энергетического партнерства и расширению контактов между профильными ведомствами. "Сергей Цивилев и Ван Хунчжи отметили важность поддержания регулярного диалога и обменялись мнениями по отраслевой повестке", - добавили в российском министерстве.
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россия, китай, кнр, сергей цивилев
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Сергей Цивилев
Россия и Китай обсудили перспективные направления сотрудничества в ТЭК
Цивилев обсудил с коллегами из Китая перспективные направления сотрудничества в ТЭК
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе рабочего визита в Китай обсудил перспективные направления сотрудничества стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) с руководителем государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи, сообщило Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с руководителем государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи... Стороны обсудили перспективные направления российско-китайского сотрудничества по линии ТЭК", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсуждали взаимодействие в сфере электроэнергетики и в нефтегазовой отрасли.
Кроме того, отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению российско-китайского энергетического партнерства и расширению контактов между профильными ведомствами.
"Сергей Цивилев и Ван Хунчжи отметили важность поддержания регулярного диалога и обменялись мнениями по отраслевой повестке", - добавили в российском министерстве.