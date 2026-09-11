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В ЦРПТ рассказали, как маркировка вывела отрасли из тени - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В ЦРПТ рассказали, как маркировка вывела отрасли из тени
В ЦРПТ рассказали, как маркировка вывела отрасли из тени - 11.09.2026, ПРАЙМ
В ЦРПТ рассказали, как маркировка вывела отрасли из тени
Система маркировки в России позволила выявить реальный масштаб целых отраслей и вывести их из тени, например, объем легального рынка шуб оказался в 10 раз... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:48+0300
2026-09-11T17:50+0300
технологии
бизнес
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Система маркировки в России позволила выявить реальный масштаб целых отраслей и вывести их из тени, например, объем легального рынка шуб оказался в 10 раз больше, чем предполагалось до введения маркировки, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. "Маркировка – это всегда зеркало. Введя маркировку, мы, например, увидели, сколько на самом деле в России компаний в той или иной отрасли. Сколько на самом деле нелегального оборота. Такой революционный пример, когда оказалось, что производителей шуб в России, в принципе продукции, в 10 раз больше, чем считалось до маркировки", - сказал он. Юсупов отметил, что подобная картина наблюдалась и среди производителей воды. Это не говорит о том, что производство шуб или воды стало инвестиционно привлекательным делом. Просто до маркировки компании работали нелегально или с нарушениями. Кроме того, маркировка позволяет выравнять конкуренцию в различных отраслях. "Надо понимать, что когда кто-то работает нелегально, это всегда практически попытки сэкономить на производстве, стандартах и качестве. То есть это всегда на выходе низкокачественный продукт, менее безопасный, и, соответственно, поэтому чуть дешевле. Это искаженная конкуренция, легальные компании не могут полноценно с этим работать", - добавил Юсупов. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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технологии, бизнес, индия
Технологии, Бизнес, ИНДИЯ
17:48 11.09.2026 (обновлено: 17:50 11.09.2026)
 
В ЦРПТ рассказали, как маркировка вывела отрасли из тени

ЦРПТ: объем легального рынка шуб оказался в 10 раз больше, чем предполагалось

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Система маркировки в России позволила выявить реальный масштаб целых отраслей и вывести их из тени, например, объем легального рынка шуб оказался в 10 раз больше, чем предполагалось до введения маркировки, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"Маркировка – это всегда зеркало. Введя маркировку, мы, например, увидели, сколько на самом деле в России компаний в той или иной отрасли. Сколько на самом деле нелегального оборота. Такой революционный пример, когда оказалось, что производителей шуб в России, в принципе продукции, в 10 раз больше, чем считалось до маркировки", - сказал он.
Юсупов отметил, что подобная картина наблюдалась и среди производителей воды. Это не говорит о том, что производство шуб или воды стало инвестиционно привлекательным делом. Просто до маркировки компании работали нелегально или с нарушениями. Кроме того, маркировка позволяет выравнять конкуренцию в различных отраслях.
"Надо понимать, что когда кто-то работает нелегально, это всегда практически попытки сэкономить на производстве, стандартах и качестве. То есть это всегда на выходе низкокачественный продукт, менее безопасный, и, соответственно, поэтому чуть дешевле. Это искаженная конкуренция, легальные компании не могут полноценно с этим работать", - добавил Юсупов.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
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