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Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений
Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений - 11.09.2026, ПРАЙМ
Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений
Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов этим летом, рассказал РИА Новости член совета директоров | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:27+0300
2026-09-11T08:27+0300
2026-09-11T08:27+0300
туризм
бизнес
россия
турция
китай
оаэ
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов этим летом, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"Растущий сегмент – это дальнее зарубежье, где тренды продолжаются: Турция, Китай, Европа", - сказал Сивец, отвечая на вопрос о популярных зарубежных направлениях у россиян этим летом.
Он также отметил, что произошло перераспределение турпотока с Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на восточные направления. "Сейчас в Эмираты потихонечку туристы возвращаются и уже заново открывают их для себя", - поделился Сивец.
По его словам, еще одним растущим сегментом стали страны ближнего зарубежья. Спрос на поездки в Таджикистан летом увеличился на 53% по сравнению с прошлым годом, в Узбекистан - на 20%, а в Армению и Грузию - на 15% и 11% соответственно.
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туризм, бизнес, россия, турция, китай, оаэ
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ОАЭ
Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений
Туроператор "Туту" назвал Турцию и Китай самыми популярными направлениями для отдыха летом
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов этим летом, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"Растущий сегмент – это дальнее зарубежье, где тренды продолжаются: Турция, Китай, Европа", - сказал Сивец, отвечая на вопрос о популярных зарубежных направлениях у россиян этим летом.
Он также отметил, что произошло перераспределение турпотока с Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на восточные направления. "Сейчас в Эмираты потихонечку туристы возвращаются и уже заново открывают их для себя", - поделился Сивец.
По его словам, еще одним растущим сегментом стали страны ближнего зарубежья. Спрос на поездки в Таджикистан летом увеличился на 53% по сравнению с прошлым годом, в Узбекистан - на 20%, а в Армению и Грузию - на 15% и 11% соответственно.