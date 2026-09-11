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Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений

Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений - 11.09.2026, ПРАЙМ

Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений

Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов этим летом, рассказал РИА Новости член совета директоров | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T08:27+0300

2026-09-11T08:27+0300

2026-09-11T08:27+0300

туризм

бизнес

россия

турция

китай

оаэ

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Турция и Китай возглавили список самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов этим летом, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец. "Растущий сегмент – это дальнее зарубежье, где тренды продолжаются: Турция, Китай, Европа", - сказал Сивец, отвечая на вопрос о популярных зарубежных направлениях у россиян этим летом. Он также отметил, что произошло перераспределение турпотока с Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на восточные направления. "Сейчас в Эмираты потихонечку туристы возвращаются и уже заново открывают их для себя", - поделился Сивец. По его словам, еще одним растущим сегментом стали страны ближнего зарубежья. Спрос на поездки в Таджикистан летом увеличился на 53% по сравнению с прошлым годом, в Узбекистан - на 20%, а в Армению и Грузию - на 15% и 11% соответственно.

турция

китай

оаэ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, турция, китай, оаэ