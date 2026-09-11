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Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро на оборону Украины

Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро на оборону Украины - 11.09.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро на оборону Украины

Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, предусмотренные Евросоюзом в 2026 году на финансирование оборонных потребностей Украины, сообщил в пятницу на | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:50+0300

2026-09-11T13:50+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, предусмотренные Евросоюзом в 2026 году на финансирование оборонных потребностей Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари. "В рамках оборонной части мы распределили все средства на этот год", - сообщил он. Всего в рамках кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро на оборонные потребности страны в 2026 году предусмотрено 28,3 миллиарда евро. По данным Еврокомиссии, эти средства теперь полностью распределены с определением конкретного закупаемого вооружения и другой военной продукции, поставщиков, необходимых объемов и сроков реализации. При этом фактически перечислена Украине пока только часть выделенных средств. "Есть разница между тем, что было распределено - около 28 миллиардов евро, - и тем, что было выплачено", - пояснил представитель Еврокомиссии. По его словам, на данный момент ЕС перечислил на оборонные цели Украины порядка 8,4 миллиарда евро. "Здесь остается разрыв. Поэтому в оставшиеся месяцы года нам предстоит еще довольно большая работа", - сказал представитель ЕК. В пятницу Еврокомиссия объявила об одобрении дополнительного пакета на 6,1 миллиарда евро на закупку Украиной средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и другого оружия, включая американские Patriot. Кредит ЕС Украине объемом 90 миллиардов евро рассчитан на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предназначены для оборонных нужд, еще 30 миллиардов - для бюджетной поддержки. На 2026 год предусмотрено до 45 миллиардов евро помощи, включая 28,3 миллиарда на оборонные цели и 16,7 миллиарда бюджетной поддержки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, брюссель, запад, сергей лавров, ес, ек, нато