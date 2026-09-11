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Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро на оборону Украины
Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро на оборону Украины - 11.09.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро на оборону Украины
Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, предусмотренные Евросоюзом в 2026 году на финансирование оборонных потребностей Украины, сообщил в пятницу на | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:50+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, предусмотренные Евросоюзом в 2026 году на финансирование оборонных потребностей Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари. "В рамках оборонной части мы распределили все средства на этот год", - сообщил он. Всего в рамках кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро на оборонные потребности страны в 2026 году предусмотрено 28,3 миллиарда евро. По данным Еврокомиссии, эти средства теперь полностью распределены с определением конкретного закупаемого вооружения и другой военной продукции, поставщиков, необходимых объемов и сроков реализации. При этом фактически перечислена Украине пока только часть выделенных средств. "Есть разница между тем, что было распределено - около 28 миллиардов евро, - и тем, что было выплачено", - пояснил представитель Еврокомиссии. По его словам, на данный момент ЕС перечислил на оборонные цели Украины порядка 8,4 миллиарда евро. "Здесь остается разрыв. Поэтому в оставшиеся месяцы года нам предстоит еще довольно большая работа", - сказал представитель ЕК. В пятницу Еврокомиссия объявила об одобрении дополнительного пакета на 6,1 миллиарда евро на закупку Украиной средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и другого оружия, включая американские Patriot. Кредит ЕС Украине объемом 90 миллиардов евро рассчитан на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предназначены для оборонных нужд, еще 30 миллиардов - для бюджетной поддержки. На 2026 год предусмотрено до 45 миллиардов евро помощи, включая 28,3 миллиарда на оборонные цели и 16,7 миллиарда бюджетной поддержки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, брюссель, запад, сергей лавров, ес, ек, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, ЗАПАД, Сергей Лавров, ЕС, ЕК, НАТО
Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро на оборону Украины
Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро на оборону Украины в 2026 году
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, предусмотренные Евросоюзом в 2026 году на финансирование оборонных потребностей Украины, сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.
"В рамках оборонной части мы распределили все средства на этот год", - сообщил он.
Всего в рамках кредита ЕС Украине
на 90 миллиардов евро на оборонные потребности страны в 2026 году предусмотрено 28,3 миллиарда евро.
По данным Еврокомиссии, эти средства теперь полностью распределены с определением конкретного закупаемого вооружения и другой военной продукции, поставщиков, необходимых объемов и сроков реализации.
При этом фактически перечислена Украине пока только часть выделенных средств.
"Есть разница между тем, что было распределено - около 28 миллиардов евро, - и тем, что было выплачено", - пояснил представитель Еврокомиссии.
По его словам, на данный момент ЕС перечислил на оборонные цели Украины порядка 8,4 миллиарда евро.
"Здесь остается разрыв. Поэтому в оставшиеся месяцы года нам предстоит еще довольно большая работа", - сказал представитель ЕК
.
В пятницу Еврокомиссия объявила об одобрении дополнительного пакета на 6,1 миллиарда евро на закупку Украиной средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и другого оружия, включая американские Patriot.
Кредит ЕС Украине объемом 90 миллиардов евро рассчитан на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов евро предназначены для оборонных нужд, еще 30 миллиардов - для бюджетной поддержки.
На 2026 год предусмотрено до 45 миллиардов евро помощи, включая 28,3 миллиарда на оборонные цели и 16,7 миллиарда бюджетной поддержки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада
не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.