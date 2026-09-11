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Следующий транш на оружие Украине составит 4,7 миллиарда евро, заявили в ЕК
Следующий транш на оружие Украине составит 4,7 миллиарда евро, заявили в ЕК - 11.09.2026, ПРАЙМ
Следующий транш на оружие Украине составит 4,7 миллиарда евро, заявили в ЕК
Следующий транш в рамках кредита Евросоюза на оружие Украине составит 4,7 миллиарда евро, его выплата ожидается в ближайшие недели, заявил официальный... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:15+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Следующий транш в рамках кредита Евросоюза на оружие Украине составит 4,7 миллиарда евро, его выплата ожидается в ближайшие недели, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. "Итак, сейчас мы ожидаем, что следующий транш составит около 4,7 миллиарда на нужды обороны. За этим развитием и следует наблюдать в ближайшие недели", - сказал он на брифинге в Брюсселе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, запад, ес, нато, оружие
УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС, НАТО, ОРУЖИЕ
Следующий транш на оружие Украине составит 4,7 миллиарда евро, заявили в ЕК
Уйвари: следующий транш на оружие Киеву в рамках кредита ЕС составит 4,7 миллиарда евро
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Следующий транш в рамках кредита Евросоюза на оружие Украине составит 4,7 миллиарда евро, его выплата ожидается в ближайшие недели, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
"Итак, сейчас мы ожидаем, что следующий транш составит около 4,7 миллиарда на нужды обороны. За этим развитием и следует наблюдать в ближайшие недели", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.