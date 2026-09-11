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Еврокомиссия в 2026 году перевела Украине менее трети средств на оружие
Еврокомиссия в 2026 году перевела Украине менее трети средств на оружие - 11.09.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия в 2026 году перевела Украине менее трети средств на оружие
Еврокомиссия перевела Украине менее трети средств на оружие, выделенных на 2026 год в рамках кредита Евросоюза, сообщил официальный представитель Еврокомиссии... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:27+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия перевела Украине менее трети средств на оружие, выделенных на 2026 год в рамках кредита Евросоюза, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. "Имеется разрыв между одобренной суммой в 28,3 миллиарда евро и фактически выплаченной суммой, которая составляет 8,4 миллиарда", - сказал он на брифинге в Брюсселе. Теперь Еврокомиссия сосредоточится на выплате оставшихся на 2026 средств на вооружение. По словам Уйвари, работа над выплатами будет проходить интенсивно в течение следующих недель и месяцев. Как он отметил, все предусмотренные на 2026 год средства на оружие Украине в размере 28,3 миллиарда евро были распределены.
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Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, ЕС
Еврокомиссия в 2026 году перевела Украине менее трети средств на оружие
Уйвари: ЕК перевела Украине менее трети средств на оружие, выделенных на 2026 год