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Французский политик раскритиковал выделении Украине средств на оружие - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Французский политик раскритиковал выделении Украине средств на оружие
Французский политик раскритиковал выделении Украине средств на оружие - 11.09.2026, ПРАЙМ
Французский политик раскритиковал выделении Украине средств на оружие
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал участие Франции в выделении в рамках ЕС нового пакета финансовой помощи Киеву на сумму... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:32+0300
2026-09-11T15:32+0300
мировая экономика
франция
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украина
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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал участие Франции в выделении в рамках ЕС нового пакета финансовой помощи Киеву на сумму 6,1 миллиарда евро, направленного на закупку дополнительных вооружений. Ранее Еврокомиссия сообщила об одобрении выделения дополнительных 6,1 миллиарда евро Украине на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. "Ну вот, еще дополнительные 1,2 миллиарда, которые выплатит Франция!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х. Россия неоднократно критиковала финансовую и военную поддержку Киева западными странами. Москва заявляла, что поставки вооружений Украине затягивают конфликт и препятствуют его урегулированию.
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мировая экономика, франция, киев, украина, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Киев, УКРАИНА, ЕС
15:32 11.09.2026
 
Французский политик раскритиковал выделении Украине средств на оружие

Филиппо раскритиковал участие Парижа в выделении Киеву 6,1 миллиарда евро на оружие

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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал участие Франции в выделении в рамках ЕС нового пакета финансовой помощи Киеву на сумму 6,1 миллиарда евро, направленного на закупку дополнительных вооружений.
Ранее Еврокомиссия сообщила об одобрении выделения дополнительных 6,1 миллиарда евро Украине на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
"Ну вот, еще дополнительные 1,2 миллиарда, которые выплатит Франция!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Россия неоднократно критиковала финансовую и военную поддержку Киева западными странами. Москва заявляла, что поставки вооружений Украине затягивают конфликт и препятствуют его урегулированию.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯКиевУКРАИНАЕС
 
 
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