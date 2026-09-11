https://1prime.ru/20260911/ukraina-873235229.html

ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря

ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря - 11.09.2026, ПРАЙМ

ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря

Еврокомиссия обсуждает с Украиной и соседними странами увеличение пропускной способности альтернативных транспортных сухопутных маршрутов для украинских грузов... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:34+0300

2026-09-11T15:34+0300

2026-09-11T15:34+0300

украина

черное море

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной и соседними странами увеличение пропускной способности альтернативных транспортных сухопутных маршрутов для украинских грузов на фоне ухудшения ситуации с судоходством в Черном море, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Матчей Берестецкий. "В ответ на ухудшение ситуации в Черном море и растущие проблемы для судоходства, в том числе в районе Дуная, Еврокомиссия находится в контакте с украинскими властями и соседними странами для решения текущих проблем, используя также механизм "коридоров солидарности", чтобы адаптировать мощности к растущему транспортному спросу и поддержать доступ Украины к международным рынкам", - сказал он. Так называемые "коридоры солидарности" были созданы ЕС в мае 2022 года как альтернативные маршруты для украинского экспорта и импорта через железнодорожные и автомобильные пути, а также внутренние водные маршруты Европы. По последним данным Еврокомиссии, в июле через "коридоры солидарности" проходило порядка 20% украинского экспорта зерновых, масличных культур и продукции из них, тогда как около 80% экспортировалось через Черное море. При этом через альтернативные маршруты проходило около 95% украинского экспорта несельскохозяйственных товаров. Российская сторона неоднократно заявляла, что угрозы гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях создает, прежде всего, сама Украина своими атаками на суда и транспортную инфраструктуру. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не вернется к зерновой сделке, поскольку вся эта инициатива была направлена на то, чтобы страны Запада наживались и обогащали собственные корпорации, лишь прикрываясь нуждающимися странами и высокими лозунгами.

украина

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, черное море, ек, ес