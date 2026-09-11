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ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря - 11.09.2026, ПРАЙМ
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ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря
ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря - 11.09.2026, ПРАЙМ
ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря
Еврокомиссия обсуждает с Украиной и соседними странами увеличение пропускной способности альтернативных транспортных сухопутных маршрутов для украинских грузов... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:34+0300
2026-09-11T15:34+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной и соседними странами увеличение пропускной способности альтернативных транспортных сухопутных маршрутов для украинских грузов на фоне ухудшения ситуации с судоходством в Черном море, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Матчей Берестецкий. "В ответ на ухудшение ситуации в Черном море и растущие проблемы для судоходства, в том числе в районе Дуная, Еврокомиссия находится в контакте с украинскими властями и соседними странами для решения текущих проблем, используя также механизм "коридоров солидарности", чтобы адаптировать мощности к растущему транспортному спросу и поддержать доступ Украины к международным рынкам", - сказал он. Так называемые "коридоры солидарности" были созданы ЕС в мае 2022 года как альтернативные маршруты для украинского экспорта и импорта через железнодорожные и автомобильные пути, а также внутренние водные маршруты Европы. По последним данным Еврокомиссии, в июле через "коридоры солидарности" проходило порядка 20% украинского экспорта зерновых, масличных культур и продукции из них, тогда как около 80% экспортировалось через Черное море. При этом через альтернативные маршруты проходило около 95% украинского экспорта несельскохозяйственных товаров. Российская сторона неоднократно заявляла, что угрозы гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях создает, прежде всего, сама Украина своими атаками на суда и транспортную инфраструктуру. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не вернется к зерновой сделке, поскольку вся эта инициатива была направлена на то, чтобы страны Запада наживались и обогащали собственные корпорации, лишь прикрываясь нуждающимися странами и высокими лозунгами.
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украина, черное море, ек, ес
УКРАИНА, Черное море, ЕК, ЕС
15:34 11.09.2026
 
ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря

Берестецкий: ЕК обсуждает с Украиной увеличение перевозок грузов в обход Черного моря

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной и соседними странами увеличение пропускной способности альтернативных транспортных сухопутных маршрутов для украинских грузов на фоне ухудшения ситуации с судоходством в Черном море, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Матчей Берестецкий.
"В ответ на ухудшение ситуации в Черном море и растущие проблемы для судоходства, в том числе в районе Дуная, Еврокомиссия находится в контакте с украинскими властями и соседними странами для решения текущих проблем, используя также механизм "коридоров солидарности", чтобы адаптировать мощности к растущему транспортному спросу и поддержать доступ Украины к международным рынкам", - сказал он.
Так называемые "коридоры солидарности" были созданы ЕС в мае 2022 года как альтернативные маршруты для украинского экспорта и импорта через железнодорожные и автомобильные пути, а также внутренние водные маршруты Европы.
По последним данным Еврокомиссии, в июле через "коридоры солидарности" проходило порядка 20% украинского экспорта зерновых, масличных культур и продукции из них, тогда как около 80% экспортировалось через Черное море. При этом через альтернативные маршруты проходило около 95% украинского экспорта несельскохозяйственных товаров.
Российская сторона неоднократно заявляла, что угрозы гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях создает, прежде всего, сама Украина своими атаками на суда и транспортную инфраструктуру.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не вернется к зерновой сделке, поскольку вся эта инициатива была направлена на то, чтобы страны Запада наживались и обогащали собственные корпорации, лишь прикрываясь нуждающимися странами и высокими лозунгами.
 
УКРАИНАЧерное мореЕКЕС
 
 
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