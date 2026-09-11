ЕК обсуждает с Украиной увеличение грузоперевозок в обход Черного моря
Берестецкий: ЕК обсуждает с Украиной увеличение перевозок грузов в обход Черного моря
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной и соседними странами увеличение пропускной способности альтернативных транспортных сухопутных маршрутов для украинских грузов на фоне ухудшения ситуации с судоходством в Черном море, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Матчей Берестецкий.
"В ответ на ухудшение ситуации в Черном море и растущие проблемы для судоходства, в том числе в районе Дуная, Еврокомиссия находится в контакте с украинскими властями и соседними странами для решения текущих проблем, используя также механизм "коридоров солидарности", чтобы адаптировать мощности к растущему транспортному спросу и поддержать доступ Украины к международным рынкам", - сказал он.
По последним данным Еврокомиссии, в июле через "коридоры солидарности" проходило порядка 20% украинского экспорта зерновых, масличных культур и продукции из них, тогда как около 80% экспортировалось через Черное море. При этом через альтернативные маршруты проходило около 95% украинского экспорта несельскохозяйственных товаров.
Российская сторона неоднократно заявляла, что угрозы гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях создает, прежде всего, сама Украина своими атаками на суда и транспортную инфраструктуру.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не вернется к зерновой сделке, поскольку вся эта инициатива была направлена на то, чтобы страны Запада наживались и обогащали собственные корпорации, лишь прикрываясь нуждающимися странами и высокими лозунгами.