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Украина смогла обеспечить лишь 30% финансирования подготовки к зиме

Украина смогла обеспечить лишь 30% финансирования подготовки к зиме - 11.09.2026, ПРАЙМ

Украина смогла обеспечить лишь 30% финансирования подготовки к зиме

Украина смогла найти лишь 1,5 миллиарда долларов из необходимых 4,85 миллиарда долларов на подготовку энергетических объектов для предстоящей зимы,... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:11+0300

2026-09-11T16:11+0300

2026-09-11T16:11+0300

энергетика

газ

украина

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Украина смогла найти лишь 1,5 миллиарда долларов из необходимых 4,85 миллиарда долларов на подготовку энергетических объектов для предстоящей зимы, свидетельствуют данные украинского кабмина, которые изучило РИА Новости. На Украине действует правительственная программа "План стойкости", которая предусматривает восстановление генерирующих мощностей, создание резервов топлива и защиту энергетических объектов. Стоимость реализации программы, как ранее сообщал кабмин Украины, составляет 216,32 миллиарда гривен ( 4,85 миллиарда долларов). При этом, по состоянию на начало сентября, киевский режим не смог найти средства для реализации "плана". "Правительство уже выделило на реализацию планов стойкости 67,6 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов - ред.)", - говорится публикации на сайте кабмина Украины. Таким образом, несмотря на скорое начало отопительного сезона, который в прошлом году на Украине официально стартовал 1 ноября, украинские власти смогли найти лишь 30% от суммы, необходимой для подготовки страны к зимнему периоду. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявлял, что предстоящая зима в стране может стать сложнее прошлой. Поэтому правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными нуждами. Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев в конце июля также отмечал, что предстоящая зима в стране станет самой сложной с 2022 года, энергосистема страны не справляется с нагрузкой. Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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