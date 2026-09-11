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На курорте "Архыз" начали установку первых опор для канатных дорог - 11.09.2026, ПРАЙМ
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На курорте "Архыз" начали установку первых опор для канатных дорог
На курорте "Архыз" начали установку первых опор для канатных дорог - 11.09.2026, ПРАЙМ
На курорте "Архыз" начали установку первых опор для канатных дорог
Процесс установки первых опор для канатных дорог начался в Архызе на территории новой туристической деревни "Лунная Поляна", где уже завершены... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:44+0300
2026-09-11T12:44+0300
туризм
бизнес
россия
карачаево-черкесия
архыз
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Процесс установки первых опор для канатных дорог начался в Архызе на территории новой туристической деревни "Лунная Поляна", где уже завершены земельно-изыскательские работы, рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта "Архыз" (НК "Мантера"). На всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии начаты работы по возведению второй очереди канатных дорог. Активная фаза строительства на курорте стартовала в мае 2026 года. На данный момент на объектах задействовано более 98 единиц строительной спецтехники. "На территории новой туристической деревни "Лунная Поляна" завершены земельно-изыскательские работы, начат процесс установки первых опор для канатных дорог", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время в туристической деревне уже готова часть фундаментов, а также ведется разработка водоемов для систем искусственного оснежения и водозаборных сооружений. "Также идет подготовка будущих горнолыжных трасс с установкой снего-удерживающих барьеров", - добавили в компании. Помимо этого, на "Архызе" будет построено шесть новых канатных дорог. По данным аналитических отчетов туротрасли и администрации Карачаево-Черкесии, турпоток на "Архыз" за последние три года вырос более чем на 40%, превысив отметку в 1,5 миллиона человек в год. В связи с тем, что существующая первая линия канатных дорог, запущенная в 2013 году, в пиковые праздничные даты и выходные дни высокой зимы работает на пределе пропускной способности, запуск второй линии не только существенно увеличит общую зону катания, но и перераспределит пассажиропоток.
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туризм, бизнес, россия, карачаево-черкесия, архыз
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Карачаево-Черкесия, Архыз
12:44 11.09.2026
 
На курорте "Архыз" начали установку первых опор для канатных дорог

На курорте "Архыз" начали установку первых опор для канатных дорог

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Процесс установки первых опор для канатных дорог начался в Архызе на территории новой туристической деревни "Лунная Поляна", где уже завершены земельно-изыскательские работы, рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта "Архыз" (НК "Мантера").
На всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии начаты работы по возведению второй очереди канатных дорог. Активная фаза строительства на курорте стартовала в мае 2026 года. На данный момент на объектах задействовано более 98 единиц строительной спецтехники.
"На территории новой туристической деревни "Лунная Поляна" завершены земельно-изыскательские работы, начат процесс установки первых опор для канатных дорог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в туристической деревне уже готова часть фундаментов, а также ведется разработка водоемов для систем искусственного оснежения и водозаборных сооружений. "Также идет подготовка будущих горнолыжных трасс с установкой снего-удерживающих барьеров", - добавили в компании.
Помимо этого, на "Архызе" будет построено шесть новых канатных дорог. По данным аналитических отчетов туротрасли и администрации Карачаево-Черкесии, турпоток на "Архыз" за последние три года вырос более чем на 40%, превысив отметку в 1,5 миллиона человек в год.
В связи с тем, что существующая первая линия канатных дорог, запущенная в 2013 году, в пиковые праздничные даты и выходные дни высокой зимы работает на пределе пропускной способности, запуск второй линии не только существенно увеличит общую зону катания, но и перераспределит пассажиропоток.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКарачаево-ЧеркесияАрхыз
 
 
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