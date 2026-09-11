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Узбекистан обсудил с агрохолдингом "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы
Узбекистан обсудил с агрохолдингом "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы - 11.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан обсудил с агрохолдингом "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы
Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы через российские порты в Каспийском... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:11+0300
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ТАШКЕНТ, 11 сен - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы через российские порты в Каспийском море, сообщает пресс-служба ТПП.
По данным пресс-службы, 11 сентября председатель ТПП Даврон Вахабов и председатель совета директоров агрохолдинга "Степь" Али Узденов обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества.
"В ходе встречи также обсуждены возможности поставки в Узбекистан 500 тысяч тонн пшеницы через Каспийское море в связи с высоким урожаем зерна в России в текущем году", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП.
В частности, рассмотрены вопросы организации логистических маршрутов с использованием портов Астрахани и Махачкалы, добавили в пресс-службе.
По данным министерства сельского хозяйства США (USDA), Узбекистан в последние годы импортирует порядка 4-5 миллионов тонн пшеницы при внутреннем производстве более 7 миллионов тонн в этом году. Основным поставщиком остается Казахстан (90%), остальной объем импорта составило семенное зерно из РФ.
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Сельское хозяйство, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Каспийское море, МОСКВА
Узбекистан обсудил с агрохолдингом "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы
ТПП Узбекистана обсудила с агрохолдингом "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы
ТАШКЕНТ, 11 сен - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы через российские порты в Каспийском море, сообщает пресс-служба ТПП.
По данным пресс-службы, 11 сентября председатель ТПП Даврон Вахабов и председатель совета директоров агрохолдинга "Степь" Али Узденов обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества.
"В ходе встречи также обсуждены возможности поставки в Узбекистан 500 тысяч тонн пшеницы через Каспийское море в связи с высоким урожаем зерна в России в текущем году", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП.
В частности, рассмотрены вопросы организации логистических маршрутов с использованием портов Астрахани и Махачкалы, добавили в пресс-службе.
По данным министерства сельского хозяйства США (USDA), Узбекистан в последние годы импортирует порядка 4-5 миллионов тонн пшеницы при внутреннем производстве более 7 миллионов тонн в этом году. Основным поставщиком остается Казахстан (90%), остальной объем импорта составило семенное зерно из РФ.