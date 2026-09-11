https://1prime.ru/20260911/uzbekistan-873244410.html

Узбекистан обсудил с агрохолдингом "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы

Узбекистан обсудил с агрохолдингом "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы - 11.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан обсудил с агрохолдингом "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы

Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы через российские порты в Каспийском... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:11+0300

2026-09-11T17:11+0300

2026-09-11T17:11+0300

сельское хозяйство

россия

узбекистан

каспийское море

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873244410.jpg?1789135904

ТАШКЕНТ, 11 сен - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 500 тысяч тонн пшеницы через российские порты в Каспийском море, сообщает пресс-служба ТПП. По данным пресс-службы, 11 сентября председатель ТПП Даврон Вахабов и председатель совета директоров агрохолдинга "Степь" Али Узденов обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества. "В ходе встречи также обсуждены возможности поставки в Узбекистан 500 тысяч тонн пшеницы через Каспийское море в связи с высоким урожаем зерна в России в текущем году", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП. В частности, рассмотрены вопросы организации логистических маршрутов с использованием портов Астрахани и Махачкалы, добавили в пресс-службе. По данным министерства сельского хозяйства США (USDA), Узбекистан в последние годы импортирует порядка 4-5 миллионов тонн пшеницы при внутреннем производстве более 7 миллионов тонн в этом году. Основным поставщиком остается Казахстан (90%), остальной объем импорта составило семенное зерно из РФ.

узбекистан

каспийское море

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, узбекистан, каспийское море, москва