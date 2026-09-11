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Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы

Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы - 11.09.2026, ПРАЙМ

Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы

Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 7 тысяч коров голштинской породы для развития... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:26+0300

2026-09-11T17:26+0300

2026-09-11T17:26+0300

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сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 11 сен - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 7 тысяч коров голштинской породы для развития предпринимательства в регионах страны, сообщает пресс-служба ТПП. По данным пресс-службы, 11 сентября председатель ТПП Даврон Вахабов и председатель совета директоров агрохолдинга "Степь" Али Узденов обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества. "Было предложено ежегодно импортировать в Узбекистан 7 тысяч голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы и распределять их среди семей в регионах страны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП. Коровы данной породы отличаются высокой продуктивностью до более 40 литров молока в сутки, отмечается в сообщении. "Ожидается, что реализация данного проекта позволит развивать семейное предпринимательство, создавать стабильные источники дохода для населения и способствовать выводу семей из бедности", - отметили в пресс-службе. В ходе встречи также обсуждены вопросы реализации совместных проектов в агропромышленной сфере Узбекистана, в частности, локализации производства молочной и кондитерской продукции, добавили в ТПП.

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