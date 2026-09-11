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Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы
Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы - 11.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы
Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 7 тысяч коров голштинской породы для развития... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:26+0300
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ТАШКЕНТ, 11 сен - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 7 тысяч коров голштинской породы для развития предпринимательства в регионах страны, сообщает пресс-служба ТПП.
По данным пресс-службы, 11 сентября председатель ТПП Даврон Вахабов и председатель совета директоров агрохолдинга "Степь" Али Узденов обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества.
"Было предложено ежегодно импортировать в Узбекистан 7 тысяч голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы и распределять их среди семей в регионах страны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП.
Коровы данной породы отличаются высокой продуктивностью до более 40 литров молока в сутки, отмечается в сообщении.
"Ожидается, что реализация данного проекта позволит развивать семейное предпринимательство, создавать стабильные источники дохода для населения и способствовать выводу семей из бедности", - отметили в пресс-службе.
В ходе встречи также обсуждены вопросы реализации совместных проектов в агропромышленной сфере Узбекистана, в частности, локализации производства молочной и кондитерской продукции, добавили в ТПП.
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Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы
ТПП Узбекистана обсудила с агрохолдингом "Степь" импорт коров голштинской породы
ТАШКЕНТ, 11 сен - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 7 тысяч коров голштинской породы для развития предпринимательства в регионах страны, сообщает пресс-служба ТПП.
По данным пресс-службы, 11 сентября председатель ТПП Даврон Вахабов и председатель совета директоров агрохолдинга "Степь" Али Узденов обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества.
"Было предложено ежегодно импортировать в Узбекистан 7 тысяч голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы и распределять их среди семей в регионах страны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП.
Коровы данной породы отличаются высокой продуктивностью до более 40 литров молока в сутки, отмечается в сообщении.
"Ожидается, что реализация данного проекта позволит развивать семейное предпринимательство, создавать стабильные источники дохода для населения и способствовать выводу семей из бедности", - отметили в пресс-службе.
В ходе встречи также обсуждены вопросы реализации совместных проектов в агропромышленной сфере Узбекистана, в частности, локализации производства молочной и кондитерской продукции, добавили в ТПП.