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Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы
Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы - 11.09.2026, ПРАЙМ
Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы
Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 7 тысяч коров голштинской породы для развития... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:26+0300
2026-09-11T17:26+0300
бизнес
сельское хозяйство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 сен - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 7 тысяч коров голштинской породы для развития предпринимательства в регионах страны, сообщает пресс-служба ТПП. По данным пресс-службы, 11 сентября председатель ТПП Даврон Вахабов и председатель совета директоров агрохолдинга "Степь" Али Узденов обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества. "Было предложено ежегодно импортировать в Узбекистан 7 тысяч голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы и распределять их среди семей в регионах страны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП. Коровы данной породы отличаются высокой продуктивностью до более 40 литров молока в сутки, отмечается в сообщении. "Ожидается, что реализация данного проекта позволит развивать семейное предпринимательство, создавать стабильные источники дохода для населения и способствовать выводу семей из бедности", - отметили в пресс-службе. В ходе встречи также обсуждены вопросы реализации совместных проектов в агропромышленной сфере Узбекистана, в частности, локализации производства молочной и кондитерской продукции, добавили в ТПП.
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бизнес, сельское хозяйство, узбекистан, москва
Бизнес, Сельское хозяйство, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА
17:26 11.09.2026
 
Узбекистан обсудил импорт семи тысяч коров голштинской породы

ТПП Узбекистана обсудила с агрохолдингом "Степь" импорт коров голштинской породы

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ТАШКЕНТ, 11 сен - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана обсудила с руководством агрохолдинга "Степь" импорт 7 тысяч коров голштинской породы для развития предпринимательства в регионах страны, сообщает пресс-служба ТПП.
По данным пресс-службы, 11 сентября председатель ТПП Даврон Вахабов и председатель совета директоров агрохолдинга "Степь" Али Узденов обсудили в Москве вопросы двустороннего сотрудничества.
"Было предложено ежегодно импортировать в Узбекистан 7 тысяч голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы и распределять их среди семей в регионах страны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП.
Коровы данной породы отличаются высокой продуктивностью до более 40 литров молока в сутки, отмечается в сообщении.
"Ожидается, что реализация данного проекта позволит развивать семейное предпринимательство, создавать стабильные источники дохода для населения и способствовать выводу семей из бедности", - отметили в пресс-службе.
В ходе встречи также обсуждены вопросы реализации совместных проектов в агропромышленной сфере Узбекистана, в частности, локализации производства молочной и кондитерской продукции, добавили в ТПП.
 
БизнесСельское хозяйствоУЗБЕКИСТАНМОСКВА
 
 
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