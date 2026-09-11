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Банк России еще не закончил со смягчением

Банк России еще не закончил со смягчением - 11.09.2026, ПРАЙМ

Банк России еще не закончил со смягчением

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% и отметил рост проинфляционных рисков. Аргументами в пользу сохранения ставки выступили ускорение... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:03+0300

2026-09-11T14:03+0300

2026-09-11T14:03+0300

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% и отметил рост проинфляционных рисков. Аргументами в пользу сохранения ставки выступили ускорение инфляции, в том числе в устойчивых компонентах, повышенные инфляционные ожидания, вторая волна сложностей на топливном рынке и ослабление рубля. Регулятор стремится сохранить жёсткие денежно-кредитные условия, чтобы сдержать кредитную активность и привести совокупный спрос в соответствие с возможностями предложения.Прогноз на следующие заседанияВ условиях преобладания проинфляционных рисков Банк России ожидаемо сохранил нейтральный сигнал о будущих действиях: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий". Регулятор также сохранил прогноз по инфляции на конец года в диапазоне 6–7%.В целом ситуация с экономикой и инфляцией развивается в рамках июльского прогноза ЦБ. В базовом сценарии — при неизменной геополитике, не ухудшении ситуации на топливном рынке, отсутствии негативных сюрпризов со стороны бюджета — мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 23 октября снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 13,75%. К концу года мы прогнозируем снижение ключевой ставки до 13,5%. При этом риски смещены в сторону более высокой ставки.Влияние на инфляциюМонетарная политика останется жёсткой, то есть продолжит охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, а также стимулировать склонность граждан и бизнеса к сбережениям, а не тратам. В то же время сдерживающими факторами для замедления инфляции выступают сложности на топливном рынке, повреждения складской и другой инфраструктуры, ослабление рубля, повышенные инфляционные ожидания. Также разовыми факторами в сторону повышения инфляции выступят индексация тарифов ЖКХ с 1 октября (на 10%) и вероятное введение технологического сбора с 1 декабря. Мы полагаем, что инфляция к концу года составит 6,7%.Влияние на депозитные и кредитные ставкиМы полагаем, что ставки по вкладам после решения ЦБ значимо не изменятся. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках по итогам третьей декады августа составила 12,90%. В ближайшие недели ставки по вкладам продолжат находиться в диапазоне 12,8–13,0%. Вкладчикам стоит придерживаться стратегии иметь несколько депозитов на разные сроки: долгосрочные помогут зафиксировать текущие всё ещё высокие ставки на сценарий продолжения снижения ключевой ставки; краткосрочные позволят иметь средства на случай появления более выгодных предложений.Ставки по потребкредитам и ипотеке после решения ЦБ значимо не изменятся. Высокие ставки по кредитам могут сохраняться ещё долго, поэтому заёмщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности.Влияние на курс рубляВ моменте курс рубля значимо не отреагирует на решение ЦБ, так как оно уже в целом заложено в рынке. Реальная рублёвая ставка (за вычетом инфляции) останется высокой, что продолжит оказывать поддержку рублю. Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, делает дорогой спекулятивную игру против рубля. Экспортёрам при текущей высокой рублёвой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях.Также в пользу рубля выступают профицит торгового баланса и возросшие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Негативными факторами являются повышенные геополитические риски, временный запрет на экспорт дизеля, сложности с экспортом из Чёрного моря, внеплановые импортные закупки топлива и оборудования, покупки валюты Минфином по бюджетному правилу. Мы ожидаем, что в ближайшие недели рубль продолжит торговаться в диапазонах 82–87 за доллар, 12,2–13,0 за юань и 96–102 за евро.Влияние на фондовый рынок и инвесторовКак мы и предполагали, итоги заседания ЦБ оказались скорее жёсткими (ряд инвесторов рассчитывал на снижение ставки), поэтому возможна умеренно негативная реакция в облигациях и акциях. Баланс рисков по-прежнему смещён в сторону проинфляционных факторов.С точки зрения инвестора, стоит держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям ситуации в геополитике и внутренней монетарной политике. Мы по-прежнему считаем разумным в первую очередь выбирать защитные инструменты: депозиты, фонды ликвидности, надёжные корпоративные облигации с постоянным и переменным купонами. На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото. Часть портфеля можно держать в длинных ОФЗ и акциях на случай реального улучшения в геополитике, быстрого замедления инфляции и быстрого снижения ключевой ставки.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

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Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии, совкомбанк, минфин, финансы, банки