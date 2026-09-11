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Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ
Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ - 11.09.2026, ПРАЙМ
Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ
Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" в 2027 году пройдет с 10 по 14 июня на территории ВДНХ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:46+0300
2026-09-11T10:46+0300
бизнес
туризм
москва
камчатка
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873219265.jpg?1789112791
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" в 2027 году пройдет с 10 по 14 июня на территории ВДНХ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Оргкомитет Международного туристического форума "Путешествуй!" утвердил сроки и место проведения мероприятия: форум состоится с 10 по 14 июня на территории ВДНХ - одной из ключевых площадок Москвы", - говорится в сообщении. Деловая программа стартует 10 июня, а 12 июня объявлено Днем молодежи - отрасль присоединится к празднованию Дня России. В программе также появятся интерактивные зоны детских центров, гастрономическая экспозиция и стенды производителей индустрии гостеприимства. "При подготовке программы мероприятия 2027 года важно учитывать юбилеи, которые отметят маршрут "Золотое кольцо", Москва, Камчатка, а также Ленинградская область", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Вице-премьер также попросил министерства и организации рассмотреть возможность проведения своих мероприятий в рамках форума и начать пригласительную кампанию, включая иностранных партнеров. Отмечается, что в этом году форум посетили порядка 510 тысяч человек за пять дней. В деловой программе приняли участие почти 5 тысяч делегатов из 85 регионов России и 61 зарубежной страны - рекордная представительность за всю историю мероприятия.
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бизнес, туризм, москва, камчатка, дмитрий чернышенко
Бизнес, Туризм, МОСКВА, КАМЧАТКА, Дмитрий Чернышенко
10:46 11.09.2026
 
Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ

Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет в июне на территории ВДНХ

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" в 2027 году пройдет с 10 по 14 июня на территории ВДНХ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Оргкомитет Международного туристического форума "Путешествуй!" утвердил сроки и место проведения мероприятия: форум состоится с 10 по 14 июня на территории ВДНХ - одной из ключевых площадок Москвы", - говорится в сообщении.
Деловая программа стартует 10 июня, а 12 июня объявлено Днем молодежи - отрасль присоединится к празднованию Дня России. В программе также появятся интерактивные зоны детских центров, гастрономическая экспозиция и стенды производителей индустрии гостеприимства.
"При подготовке программы мероприятия 2027 года важно учитывать юбилеи, которые отметят маршрут "Золотое кольцо", Москва, Камчатка, а также Ленинградская область", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Вице-премьер также попросил министерства и организации рассмотреть возможность проведения своих мероприятий в рамках форума и начать пригласительную кампанию, включая иностранных партнеров.
Отмечается, что в этом году форум посетили порядка 510 тысяч человек за пять дней. В деловой программе приняли участие почти 5 тысяч делегатов из 85 регионов России и 61 зарубежной страны - рекордная представительность за всю историю мероприятия.
 
БизнесТуризмМОСКВАКАМЧАТКАДмитрий Чернышенко
 
 
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