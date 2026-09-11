https://1prime.ru/20260911/vdnh-873219265.html

Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ

Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ - 11.09.2026, ПРАЙМ

Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ

Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" в 2027 году пройдет с 10 по 14 июня на территории ВДНХ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:46+0300

2026-09-11T10:46+0300

2026-09-11T10:46+0300

бизнес

туризм

москва

камчатка

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873219265.jpg?1789112791

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Седьмой Международный туристический форум "Путешествуй!" в 2027 году пройдет с 10 по 14 июня на территории ВДНХ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Оргкомитет Международного туристического форума "Путешествуй!" утвердил сроки и место проведения мероприятия: форум состоится с 10 по 14 июня на территории ВДНХ - одной из ключевых площадок Москвы", - говорится в сообщении. Деловая программа стартует 10 июня, а 12 июня объявлено Днем молодежи - отрасль присоединится к празднованию Дня России. В программе также появятся интерактивные зоны детских центров, гастрономическая экспозиция и стенды производителей индустрии гостеприимства. "При подготовке программы мероприятия 2027 года важно учитывать юбилеи, которые отметят маршрут "Золотое кольцо", Москва, Камчатка, а также Ленинградская область", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Вице-премьер также попросил министерства и организации рассмотреть возможность проведения своих мероприятий в рамках форума и начать пригласительную кампанию, включая иностранных партнеров. Отмечается, что в этом году форум посетили порядка 510 тысяч человек за пять дней. В деловой программе приняли участие почти 5 тысяч делегатов из 85 регионов России и 61 зарубежной страны - рекордная представительность за всю историю мероприятия.

москва

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, москва, камчатка, дмитрий чернышенко