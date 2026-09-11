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Промпроизводство в Великобритании в июле выросло на 0,2%

Промпроизводство в Великобритании в июле выросло на 0,2% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в Великобритании в июле выросло на 0,2%

Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,2% по отношению к июню, следует из сообщения национального статистического бюро страны. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:22+0300

2026-09-11T09:22+0300

2026-09-11T09:22+0300

промышленность

мировая экономика

великобритания

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,2% по отношению к июню, следует из сообщения национального статистического бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали, что показатель снизится на те же 0,2%.

великобритания

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промышленность, мировая экономика, великобритания