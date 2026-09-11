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В Великобритании промпроизводство в июле выросло на 0,2% - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В Великобритании промпроизводство в июле выросло на 0,2%
В Великобритании промпроизводство в июле выросло на 0,2% - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Великобритании промпроизводство в июле выросло на 0,2%
Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,2% по отношению к июню, следует из сообщения национального статистического бюро страны. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:55+0300
2026-09-11T09:55+0300
промышленность
мировая экономика
великобритания
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,2% по отношению к июню, следует из сообщения национального статистического бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали, что показатель снизится на те же 0,2%. В годовом выражении промпроизводство продемонстрировало рост на 0,6% при прогнозе в 0,2%. Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле увеличился на 0,9% в месячном выражении, в годовом - поднялся на 2,6%. Аналитики ожидали роста на 0,2% в месячном выражении и увеличения показателя на 2% - в годовом.
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промышленность, мировая экономика, великобритания
Промышленность, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:55 11.09.2026
 
В Великобритании промпроизводство в июле выросло на 0,2%

В Великобритании промпроизводство в июле выросло на 0,2%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПриспущенный флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на здании посольства в Москве
Приспущенный флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на здании посольства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,2% по отношению к июню, следует из сообщения национального статистического бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали, что показатель снизится на те же 0,2%.
В годовом выражении промпроизводство продемонстрировало рост на 0,6% при прогнозе в 0,2%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле увеличился на 0,9% в месячном выражении, в годовом - поднялся на 2,6%. Аналитики ожидали роста на 0,2% в месячном выражении и увеличения показателя на 2% - в годовом.
 
ПромышленностьМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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