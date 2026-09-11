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Вэнс весной напрямую общался с командным составом, пишет NYT

Вэнс весной напрямую общался с командным составом, пишет NYT - 11.09.2026, ПРАЙМ

Вэнс весной напрямую общался с командным составом, пишет NYT

Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной напрямую связывался с командным составом на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, и уже тогда военные озвучили ему опасения... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:35+0300

2026-09-11T10:35+0300

2026-09-11T10:35+0300

мировая экономика

ближний восток

сша

европа

джей ди вэнс

new york times

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной напрямую связывался с командным составом на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, и уже тогда военные озвучили ему опасения по поводу нехватки противоракет для систем Patriot и другие проблемы, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Вице-президент Джей Ди Вэнс предпринял необычный шаг весной и летом – он напрямую звонил командующим вооруженными силами США на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, чтобы услышать их откровенные оценки войны с Ираном", - говорится в статье. По информации газеты, такой интерес Вэнс обозначил уже через несколько дней после начала боевых действий. Его интересовали детали хода операции и состояния вооруженных сил. В частности, он беседовал с главой Центрального командования адмиралом Брэдли Купером, который отвечает за Ближний Восток, и рядом других высокопоставленных офицеров. Глава Пентагона Пит Хэгсет был в курсе этих созвонов и помог в их организации, пишет NYT. "Вэнс также интересовался подробностями того, что осталось в арсенале командующих… Больше всего их беспокоили истощившиеся запасы противоракет Patriot – костяка их ПВО", - пишет газета. Также военные сообщали о нехватке ряда других ракет, в том числе высокоточных. Кроме того, из общения с военными стало ясно, что иранские власти невероятно терпеливы в своей "борьбе за выживание". "Вэнс после некоторых таких разговоров испытывал глубокую обеспокоенность по поводу всей стратегии и перспектив успеха… Вице-президент включил эти выводы в свои личные разговоры с Трампом и их ближним кругом", - рассказали источники издания. Посвященные в телефонные звонки Вэнса военным источники газеты затруднились сказать, имели ли беседы вице-президента с Трампом какое-то влияние на решения последнего. Газета напоминает, что до военной операции "ни для кого в Белом доме не было секретом, что Вэнс против войны". Однако, после того как Трамп принял решение, вице-президент всегда публично поддерживал политику администрации.

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мировая экономика, ближний восток, сша, европа, джей ди вэнс, new york times