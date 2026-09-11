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Вэнс весной напрямую общался с командным составом, пишет NYT
Вэнс весной напрямую общался с командным составом, пишет NYT - 11.09.2026, ПРАЙМ
Вэнс весной напрямую общался с командным составом, пишет NYT
Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной напрямую связывался с командным составом на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, и уже тогда военные озвучили ему опасения... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:35+0300
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2026-09-11T10:35+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной напрямую связывался с командным составом на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, и уже тогда военные озвучили ему опасения по поводу нехватки противоракет для систем Patriot и другие проблемы, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Вице-президент Джей Ди Вэнс предпринял необычный шаг весной и летом – он напрямую звонил командующим вооруженными силами США на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, чтобы услышать их откровенные оценки войны с Ираном", - говорится в статье. По информации газеты, такой интерес Вэнс обозначил уже через несколько дней после начала боевых действий. Его интересовали детали хода операции и состояния вооруженных сил. В частности, он беседовал с главой Центрального командования адмиралом Брэдли Купером, который отвечает за Ближний Восток, и рядом других высокопоставленных офицеров. Глава Пентагона Пит Хэгсет был в курсе этих созвонов и помог в их организации, пишет NYT. "Вэнс также интересовался подробностями того, что осталось в арсенале командующих… Больше всего их беспокоили истощившиеся запасы противоракет Patriot – костяка их ПВО", - пишет газета. Также военные сообщали о нехватке ряда других ракет, в том числе высокоточных. Кроме того, из общения с военными стало ясно, что иранские власти невероятно терпеливы в своей "борьбе за выживание". "Вэнс после некоторых таких разговоров испытывал глубокую обеспокоенность по поводу всей стратегии и перспектив успеха… Вице-президент включил эти выводы в свои личные разговоры с Трампом и их ближним кругом", - рассказали источники издания. Посвященные в телефонные звонки Вэнса военным источники газеты затруднились сказать, имели ли беседы вице-президента с Трампом какое-то влияние на решения последнего. Газета напоминает, что до военной операции "ни для кого в Белом доме не было секретом, что Вэнс против войны". Однако, после того как Трамп принял решение, вице-президент всегда публично поддерживал политику администрации.
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мировая экономика, ближний восток, сша, европа, джей ди вэнс, new york times
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ЕВРОПА, Джей Ди Вэнс, New York Times
Вэнс весной напрямую общался с командным составом, пишет NYT
NYT: вице-президент США Вэнс весной звонил командам на Ближнем Востоке, в Европе и Азии
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс весной напрямую связывался с командным составом на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, и уже тогда военные озвучили ему опасения по поводу нехватки противоракет для систем Patriot и другие проблемы, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс
предпринял необычный шаг весной и летом – он напрямую звонил командующим вооруженными силами США
на Ближнем Востоке
, в Европе
и Азии
, чтобы услышать их откровенные оценки войны с Ираном", - говорится в статье.
По информации газеты, такой интерес Вэнс обозначил уже через несколько дней после начала боевых действий. Его интересовали детали хода операции и состояния вооруженных сил. В частности, он беседовал с главой Центрального командования адмиралом Брэдли Купером, который отвечает за Ближний Восток, и рядом других высокопоставленных офицеров. Глава Пентагона Пит Хэгсет был в курсе этих созвонов и помог в их организации, пишет NYT.
"Вэнс также интересовался подробностями того, что осталось в арсенале командующих… Больше всего их беспокоили истощившиеся запасы противоракет Patriot – костяка их ПВО", - пишет газета.
Также военные сообщали о нехватке ряда других ракет, в том числе высокоточных. Кроме того, из общения с военными стало ясно, что иранские власти невероятно терпеливы в своей "борьбе за выживание".
"Вэнс после некоторых таких разговоров испытывал глубокую обеспокоенность по поводу всей стратегии и перспектив успеха… Вице-президент включил эти выводы в свои личные разговоры с Трампом и их ближним кругом", - рассказали источники издания.
Посвященные в телефонные звонки Вэнса военным источники газеты затруднились сказать, имели ли беседы вице-президента с Трампом какое-то влияние на решения последнего.
Газета напоминает, что до военной операции "ни для кого в Белом доме не было секретом, что Вэнс против войны". Однако, после того как Трамп принял решение, вице-президент всегда публично поддерживал политику администрации.