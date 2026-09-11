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Ветераны СВО заключили 2800 соцконтрактов на развитие бизнеса - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Ветераны СВО заключили 2800 соцконтрактов на развитие бизнеса
Ветераны СВО заключили 2800 соцконтрактов на развитие бизнеса - 11.09.2026, ПРАЙМ
Ветераны СВО заключили 2800 соцконтрактов на развитие бизнеса
Порядка 2800 социальных контрактов на открытие и развитие собственного дела заключили ветераны специальной военной операции и члены их семей с начала 2026 года, | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:33+0300
2026-09-11T17:33+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Порядка 2800 социальных контрактов на открытие и развитие собственного дела заключили ветераны специальной военной операции и члены их семей с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе госфонда "Защитники Отечества". "По данным Минтруда, за восемь месяцев 2026 года с участниками специальной военной операции заключено порядка 2800 социальных контрактов на открытие и развитие собственного дела", - сказали в фонде. Там напомнили, что с начала 2026 года такой контракт можно заключить без учета среднедушевого дохода семьи. На сегодняшний день филиалы "Защитников Отечества" уже приняли 4912 заявлений на выдачу рекомендаций для заключения социального контракта. "Наиболее востребованными направлениями для ведения бизнеса стали производство – 15,1% от общего числа заключенных социальных контрактов, автосервис и техническое обслуживание автомобилей – 14,8%, сельское хозяйство – 10,2%, строительство – 10,1%", - сообщили в фонде. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что соцконтракт помогает ветеранам СВО открыть или развить собственное дело, реализовать свои идеи и обеспечить стабильный доход для семьи. "Наши защитники обладают уникальным опытом, целеустремленностью и умением добиваться поставленных целей. Эти качества необходимы для успешного предпринимательства. Государственный фонд "Защитники Отечества" сопровождает героев на каждом этапе, от подготовки документов и разработки бизнес-плана до запуска и дальнейшего развития проекта. Наша задача – помочь каждому ветерану уверенно вернуться к мирной жизни и найти свое призвание", - сказала Цивилева.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
17:33 11.09.2026
 
Ветераны СВО заключили 2800 соцконтрактов на развитие бизнеса

"Защитники Отечества": около 2800 соцконтрактов заключили ветераны СВО с начала 2026 года

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Порядка 2800 социальных контрактов на открытие и развитие собственного дела заключили ветераны специальной военной операции и члены их семей с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе госфонда "Защитники Отечества".
"По данным Минтруда, за восемь месяцев 2026 года с участниками специальной военной операции заключено порядка 2800 социальных контрактов на открытие и развитие собственного дела", - сказали в фонде.
Там напомнили, что с начала 2026 года такой контракт можно заключить без учета среднедушевого дохода семьи. На сегодняшний день филиалы "Защитников Отечества" уже приняли 4912 заявлений на выдачу рекомендаций для заключения социального контракта.
"Наиболее востребованными направлениями для ведения бизнеса стали производство – 15,1% от общего числа заключенных социальных контрактов, автосервис и техническое обслуживание автомобилей – 14,8%, сельское хозяйство – 10,2%, строительство – 10,1%", - сообщили в фонде.
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что соцконтракт помогает ветеранам СВО открыть или развить собственное дело, реализовать свои идеи и обеспечить стабильный доход для семьи.
"Наши защитники обладают уникальным опытом, целеустремленностью и умением добиваться поставленных целей. Эти качества необходимы для успешного предпринимательства. Государственный фонд "Защитники Отечества" сопровождает героев на каждом этапе, от подготовки документов и разработки бизнес-плана до запуска и дальнейшего развития проекта. Наша задача – помочь каждому ветерану уверенно вернуться к мирной жизни и найти свое призвание", - сказала Цивилева.
 
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