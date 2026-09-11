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Сближение производственных секторов стран БРИКС актуально, заявил Виейра

Сближение производственных секторов стран БРИКС актуально, заявил Виейра - 11.09.2026, ПРАЙМ

Сближение производственных секторов стран БРИКС актуально, заявил Виейра

Сближение производственных секторов стран БРИКС актуальнее сегодня, чем когда-либо ранее, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:20+0300

2026-09-11T15:20+0300

2026-09-11T15:20+0300

мировая экономика

бразилия

мид

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Сближение производственных секторов стран БРИКС актуальнее сегодня, чем когда-либо ранее, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра. "В то время, когда глобальной экономике угрожают протекционизм, экономическое давление и односторонние санкции, сближение наших производственных секторов актуально как никогда", - сказал он, выступая на деловом форуме БРИКС.

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мировая экономика, бразилия, мид