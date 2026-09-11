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VK планирует 17 сентября собрать заявки на облигации на 5 млрд руб

VK планирует 17 сентября собрать заявки на облигации на 5 млрд руб - 11.09.2026, ПРАЙМ

VK планирует 17 сентября собрать заявки на облигации на 5 млрд руб

Компания VK планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:00+0300

2026-09-11T14:00+0300

2026-09-11T14:00+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Компания VK планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не более 200 базисных пунктов. Компания предложит инвесторам трехлетние облигации серии 001Р-04 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения ожидается 22 сентября. Эмитентом выступит дочерняя компания ООО "Мэйл.Ру Финанс", оферентами - МКПАО "ВК" и ООО "ВК".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, финансы, вк, банк россии