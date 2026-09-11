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VK планирует 17 сентября собрать заявки на облигации на 5 млрд руб
VK планирует 17 сентября собрать заявки на облигации на 5 млрд руб - 11.09.2026, ПРАЙМ
VK планирует 17 сентября собрать заявки на облигации на 5 млрд руб
Компания VK планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:00+0300
2026-09-11T14:00+0300
2026-09-11T14:00+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Компания VK планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не более 200 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам трехлетние облигации серии 001Р-04 с ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения ожидается 22 сентября. Эмитентом выступит дочерняя компания ООО "Мэйл.Ру Финанс", оферентами - МКПАО "ВК" и ООО "ВК".
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рынок, россия, финансы, вк, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Финансы, ВК, Банк России
VK планирует 17 сентября собрать заявки на облигации на 5 млрд руб
VK планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на облигации объемом 5 млрд руб
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Компания VK планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не более 200 базисных пунктов.
Компания предложит инвесторам трехлетние облигации серии 001Р-04 с ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения ожидается 22 сентября. Эмитентом выступит дочерняя компания ООО "Мэйл.Ру Финанс", оферентами - МКПАО "ВК" и ООО "ВК".