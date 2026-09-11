Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ объявил паузу - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/vlasenko-873246230.html
ЦБ объявил паузу
ЦБ объявил паузу - 11.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил паузу
Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 1%, а индекс РТС —... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:16+0300
2026-09-11T18:16+0300
рынок
ближний восток
китай
индия
мосбиржа
ртс
россельхозбанк
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873246230.jpg?1789139809
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 1%, а индекс РТС — на 3,7%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи торговался вблизи уровня 2280 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 2,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 83,9 рубля за доллар.Почти всю торговую неделю российские акции росли. Оптимизм был связан с ростом цен на основные энергоносители — нефть и газ. Резкий рост котировок наблюдался на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщали западные СМИ, продолжал сокращаться дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, что связано с высоким спросом на российскую нефть в Китае и Индии. Логично, что лидером роста стал российский нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG вырос за неделю на 3,9%. В пятницу рынок испытал коррекцию, реагируя на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%. Большинство экспертов ожидали ее снижения на 25 б.п.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Роснефти" (ROSN), прибавившие 8,9%. На этой неделе официально стартовала отгрузка нефти по магистрали "Ванкор — Пайяха — Бухта Север". Инвесторов обрадовал переход "Восток Ойла" из строки капитальных затрат в реальный добывающий комплекс с собственной логистикой и налоговыми льготами.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались акции Ozon (OZON), потерявшие около 6,4%. Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2095 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продолжить рост до уровня не более 2415 пунктов.
ближний восток
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, ближний восток, китай, индия, мосбиржа, ртс, россельхозбанк, мнения аналитиков
Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ, ИНДИЯ, Мосбиржа, РТС, Россельхозбанк, Мнения аналитиков
18:16 11.09.2026
 
ЦБ объявил паузу

Эксперт Власенко: на следующей неделе ожидается консолидация на рынке акций

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
Все материалы
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 1%, а индекс РТС — на 3,7%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи торговался вблизи уровня 2280 пунктов.

Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 2,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 83,9 рубля за доллар.

Почти всю торговую неделю российские акции росли. Оптимизм был связан с ростом цен на основные энергоносители — нефть и газ. Резкий рост котировок наблюдался на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщали западные СМИ, продолжал сокращаться дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, что связано с высоким спросом на российскую нефть в Китае и Индии. Логично, что лидером роста стал российский нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG вырос за неделю на 3,9%. В пятницу рынок испытал коррекцию, реагируя на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%. Большинство экспертов ожидали ее снижения на 25 б.п.

Лидеры

Среди акций, входящих в индекс, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Роснефти" (ROSN), прибавившие 8,9%. На этой неделе официально стартовала отгрузка нефти по магистрали "Ванкор — Пайяха — Бухта Север". Инвесторов обрадовал переход "Восток Ойла" из строки капитальных затрат в реальный добывающий комплекс с собственной логистикой и налоговыми льготами.

Аутсайдеры

Лидером по снижению цен за неделю оказались акции Ozon (OZON), потерявшие около 6,4%.

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2095 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продолжить рост до уровня не более 2415 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
РынокБЛИЖНИЙ ВОСТОККИТАЙИНДИЯМосбиржаРТСРоссельхозбанкМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала