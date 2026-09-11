ЦБ объявил паузу

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 1%, а индекс РТС — на 3,7%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи торговался вблизи уровня 2280 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 2,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 83,9 рубля за доллар.Почти всю торговую неделю российские акции росли. Оптимизм был связан с ростом цен на основные энергоносители — нефть и газ. Резкий рост котировок наблюдался на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщали западные СМИ, продолжал сокращаться дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, что связано с высоким спросом на российскую нефть в Китае и Индии. Логично, что лидером роста стал российский нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG вырос за неделю на 3,9%. В пятницу рынок испытал коррекцию, реагируя на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%. Большинство экспертов ожидали ее снижения на 25 б.п.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Роснефти" (ROSN), прибавившие 8,9%. На этой неделе официально стартовала отгрузка нефти по магистрали "Ванкор — Пайяха — Бухта Север". Инвесторов обрадовал переход "Восток Ойла" из строки капитальных затрат в реальный добывающий комплекс с собственной логистикой и налоговыми льготами.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались акции Ozon (OZON), потерявшие около 6,4%. Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2095 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продолжить рост до уровня не более 2415 пунктов.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю вырос на 1%, а индекс РТС — на 3,7%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи торговался вблизи уровня 2280 пунктов.
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 2,2%, торгуясь на внебиржевом рынке в пятницу вблизи уровня 83,9 рубля за доллар.
Почти всю торговую неделю российские акции росли. Оптимизм был связан с ростом цен на основные энергоносители — нефть и газ. Резкий рост котировок наблюдался на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщали западные СМИ, продолжал сокращаться дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, что связано с высоким спросом на российскую нефть в Китае и Индии. Логично, что лидером роста стал российский нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG вырос за неделю на 3,9%. В пятницу рынок испытал коррекцию, реагируя на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%. Большинство экспертов ожидали ее снижения на 25 б.п.
Лидеры
Среди акций, входящих в индекс, а также портфели фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Роснефти" (ROSN), прибавившие 8,9%. На этой неделе официально стартовала отгрузка нефти по магистрали "Ванкор — Пайяха — Бухта Север". Инвесторов обрадовал переход "Восток Ойла" из строки капитальных затрат в реальный добывающий комплекс с собственной логистикой и налоговыми льготами.
Аутсайдеры
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции Ozon (OZON), потерявшие около 6,4%.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций. Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться выше уровня 2095 пунктов. Учитывая высокую волатильность и существенную перепроданность рынка акций, индекс может продолжить рост до уровня не более 2415 пунктов.
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