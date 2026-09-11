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Власти ДНР рассматривают возможность производства коллагена из медуз

Власти ДНР рассматривают возможность производства коллагена из медуз - 11.09.2026, ПРАЙМ

Власти ДНР рассматривают возможность производства коллагена из медуз

Власти ДНР рассматривают возможность производства коллагена из медуз на территории Приазовья, сообщил РИА Новости советник главы региона Константин Комленок. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:38+0300

2026-09-11T12:38+0300

2026-09-11T12:38+0300

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азовское море

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Власти ДНР рассматривают возможность производства коллагена из медуз на территории Приазовья, сообщил РИА Новости советник главы региона Константин Комленок. "Такая возможность представляет интерес с точки зрения комплексного использования биоресурсов Азовского моря. В частности, рассматривается возможность использования медуз как потенциального сырья для дальнейшей переработки, в том числе для получения коллагена", - сказал Комленок. Но, по его словам, о запуске целенаправленного промысла в ДНР говорить еще рано, и это направление только на стадии рассмотрения, также необходимо оценить возможные последствия для экосистемы моря.

азовское море

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россия, общество , азовское море