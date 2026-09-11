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На Дальнем Востоке хотят реализовать 100 проектов в туризме до 2036 года
На Дальнем Востоке хотят реализовать 100 проектов в туризме до 2036 года - 11.09.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке хотят реализовать 100 проектов в туризме до 2036 года
Сто проектов в туризме на общую сумму инвестиций более 500 миллиардов рублей заявлены к реализации на Дальнем Востоке до 2036 года, сообщил в интервью РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T03:14+0300
2026-09-11T03:14+0300
2026-09-11T03:14+0300
туризм
бизнес
дальний восток
камчатка
сахалин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Сто проектов в туризме на общую сумму инвестиций более 500 миллиардов рублей заявлены к реализации на Дальнем Востоке до 2036 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Востокгосплана Михаил Кузнецов.
"Здесь у нас до 2036 года - а будет их еще больше - уже (запланированы - ред.) 100 проектов на сумму более полутриллиона рублей. Это "Три вулкана" на Камчатке, курорт "Долина Айна" на Сахалине, круглогодичный морской курорт в Хасанском округе Приморья, интегрированный курорт "Приморье" в бухте Муравьиной и ряд других", - отметил Кузнецов.
По его словам, в сфере туризма сейчас происходит инвестиционный бум.
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туризм, бизнес, дальний восток, камчатка, сахалин
Туризм, Бизнес, Дальний Восток, КАМЧАТКА, Сахалин
На Дальнем Востоке хотят реализовать 100 проектов в туризме до 2036 года
На Дальнем Востоке до 2036 года планируют реализовать сто проектов в туризме
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Сто проектов в туризме на общую сумму инвестиций более 500 миллиардов рублей заявлены к реализации на Дальнем Востоке до 2036 года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Востокгосплана Михаил Кузнецов.
"Здесь у нас до 2036 года - а будет их еще больше - уже (запланированы - ред.) 100 проектов на сумму более полутриллиона рублей. Это "Три вулкана" на Камчатке, курорт "Долина Айна" на Сахалине, круглогодичный морской курорт в Хасанском округе Приморья, интегрированный курорт "Приморье" в бухте Муравьиной и ряд других", - отметил Кузнецов.
По его словам, в сфере туризма сейчас происходит инвестиционный бум.