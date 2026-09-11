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Свыше 100 подмосковных вожатых получат новые выплаты - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Свыше 100 подмосковных вожатых получат новые выплаты
Свыше 100 подмосковных вожатых получат новые выплаты - 11.09.2026, ПРАЙМ
Свыше 100 подмосковных вожатых получат новые выплаты
Свыше 100 подмосковных вожатых получат по 70 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой выплате, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы, руководитель фракции | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:03+0300
2026-09-11T09:04+0300
общество
финансы
московская область
подмосковье
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Свыше 100 подмосковных вожатых получат по 70 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой выплате, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Игорь Брынцалов. В мае Мособлдума приняла закон о введении единоразовой выплаты в размере 70 тысяч рублей для вожатых детских лагерей Подмосковья. Главное условие - отработать в организации минимум 42 календарных дня в период с 29 мая по 31 августа. "Мы впервые ввели эту выплату в текущем году, приняв соответствующий закон. Сейчас, когда летняя кампания завершена, мы видим первые результаты – выплату получат более ста человек", – сказал Брынцалов. Парламентарий также напомнил, что в Подмосковье летней оздоровительной кампанией были охвачены более 460 тысяч детей.
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общество , финансы, московская область, подмосковье, единая россия
Общество , Финансы, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Единая Россия
09:03 11.09.2026 (обновлено: 09:04 11.09.2026)
 
Свыше 100 подмосковных вожатых получат новые выплаты

Брынцалов: более ста подмосковных вожатых получат по 70 тысяч рублей в 2026 году

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Свыше 100 подмосковных вожатых получат по 70 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой выплате, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Игорь Брынцалов.
В мае Мособлдума приняла закон о введении единоразовой выплаты в размере 70 тысяч рублей для вожатых детских лагерей Подмосковья. Главное условие - отработать в организации минимум 42 календарных дня в период с 29 мая по 31 августа.
"Мы впервые ввели эту выплату в текущем году, приняв соответствующий закон. Сейчас, когда летняя кампания завершена, мы видим первые результаты – выплату получат более ста человек", – сказал Брынцалов.
Парламентарий также напомнил, что в Подмосковье летней оздоровительной кампанией были охвачены более 460 тысяч детей.
 
ОбществоФинансыМосковская областьПОДМОСКОВЬЕЕдиная Россия
 
 
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