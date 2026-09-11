https://1prime.ru/20260911/vozhatye-873212983.html

Свыше 100 подмосковных вожатых получат новые выплаты

Свыше 100 подмосковных вожатых получат новые выплаты - 11.09.2026, ПРАЙМ

Свыше 100 подмосковных вожатых получат новые выплаты

Свыше 100 подмосковных вожатых получат по 70 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой выплате, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы, руководитель фракции | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:03+0300

2026-09-11T09:03+0300

2026-09-11T09:04+0300

общество

финансы

московская область

подмосковье

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873212983.jpg?1789106695

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Свыше 100 подмосковных вожатых получат по 70 тысяч рублей в 2026 году благодаря новой выплате, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Игорь Брынцалов. В мае Мособлдума приняла закон о введении единоразовой выплаты в размере 70 тысяч рублей для вожатых детских лагерей Подмосковья. Главное условие - отработать в организации минимум 42 календарных дня в период с 29 мая по 31 августа. "Мы впервые ввели эту выплату в текущем году, приняв соответствующий закон. Сейчас, когда летняя кампания завершена, мы видим первые результаты – выплату получат более ста человек", – сказал Брынцалов. Парламентарий также напомнил, что в Подмосковье летней оздоровительной кампанией были охвачены более 460 тысяч детей.

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, московская область, подмосковье, единая россия