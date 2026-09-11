https://1prime.ru/20260911/voznagrazhdenie-873243310.html

В Красноярском крае установили вознаграждение за добытого медведя

В Красноярском крае установили вознаграждение за добытого медведя - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Красноярском крае установили вознаграждение за добытого медведя

Власти Красноярского края установили вознаграждение в размере 35 тысяч рублей за добытого медведя на охоте, сообщает правительство региона. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:56+0300

2026-09-11T16:56+0300

2026-09-11T16:56+0300

общество

россия

красноярский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873243310.jpg?1789134986

КРАСНОЯРСК, 11 сен - ПРАЙМ. Власти Красноярского края установили вознаграждение в размере 35 тысяч рублей за добытого медведя на охоте, сообщает правительство региона. По данным пресс-службы, постановление "О выплате денежного вознаграждения за добычу бурого медведя на территории охотничьих угодий, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения" было принято на заседании краевого кабмина. "Размер вознаграждения за добычу медведя составит 36,5 тысячи рублей за одну особь. Необходимо подчеркнуть, что право на вознаграждение имеют охотники, получившие в установленном порядке разрешения в отведенных угодьях. При этом отстрел медведей в черте населенных пунктов по-прежнему остается исключительным правом правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Основанием для принятия документа стало увеличение числа случаев выхода хищников в черту населенных пунктов. Так, в этом году в адрес министерства природных ресурсов и лесного комплекса края поступило свыше тысячи обращений по этому поводу. Отмечается, что по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов – численность бурого медведя в регионе остается стабильно высокой – в пределах 25-32 тысяч особей. В отдельные годы из-за особенностей биологии и складывающихся природных условий фиксируется именно прирост инцидентов с выходом медведей к людям. По данным правительства, средний уровень освоения установленного лимита добычи бурого медведя за последние 10 лет составляет около 15%. Отмечается, что с учетом снижения охотничьей активности, отсутствием спроса на продукцию охоты, а также развитие туристической инфраструктуры – возможно дальнейшее увеличение числа встреч хищника с человеком. В этой связи необходимо стимулирование добычи бурого медведя на территориях охотничьих угодий.

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, красноярский край