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В Красноярском крае установили вознаграждение за добытого медведя
В Красноярском крае установили вознаграждение за добытого медведя - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Красноярском крае установили вознаграждение за добытого медведя
Власти Красноярского края установили вознаграждение в размере 35 тысяч рублей за добытого медведя на охоте, сообщает правительство региона. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:56+0300
2026-09-11T16:56+0300
2026-09-11T16:56+0300
общество
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - ПРАЙМ. Власти Красноярского края установили вознаграждение в размере 35 тысяч рублей за добытого медведя на охоте, сообщает правительство региона.
По данным пресс-службы, постановление "О выплате денежного вознаграждения за добычу бурого медведя на территории охотничьих угодий, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения" было принято на заседании краевого кабмина.
"Размер вознаграждения за добычу медведя составит 36,5 тысячи рублей за одну особь. Необходимо подчеркнуть, что право на вознаграждение имеют охотники, получившие в установленном порядке разрешения в отведенных угодьях. При этом отстрел медведей в черте населенных пунктов по-прежнему остается исключительным правом правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Основанием для принятия документа стало увеличение числа случаев выхода хищников в черту населенных пунктов. Так, в этом году в адрес министерства природных ресурсов и лесного комплекса края поступило свыше тысячи обращений по этому поводу.
Отмечается, что по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов – численность бурого медведя в регионе остается стабильно высокой – в пределах 25-32 тысяч особей. В отдельные годы из-за особенностей биологии и складывающихся природных условий фиксируется именно прирост инцидентов с выходом медведей к людям.
По данным правительства, средний уровень освоения установленного лимита добычи бурого медведя за последние 10 лет составляет около 15%. Отмечается, что с учетом снижения охотничьей активности, отсутствием спроса на продукцию охоты, а также развитие туристической инфраструктуры – возможно дальнейшее увеличение числа встреч хищника с человеком. В этой связи необходимо стимулирование добычи бурого медведя на территориях охотничьих угодий.
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общество , россия, красноярский край
Общество , РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В Красноярском крае установили вознаграждение за добытого медведя
Власти Красноярского края установили вознаграждение за добытого медведя в 35 тысяч рублей
КРАСНОЯРСК, 11 сен - ПРАЙМ. Власти Красноярского края установили вознаграждение в размере 35 тысяч рублей за добытого медведя на охоте, сообщает правительство региона.
По данным пресс-службы, постановление "О выплате денежного вознаграждения за добычу бурого медведя на территории охотничьих угодий, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения" было принято на заседании краевого кабмина.
"Размер вознаграждения за добычу медведя составит 36,5 тысячи рублей за одну особь. Необходимо подчеркнуть, что право на вознаграждение имеют охотники, получившие в установленном порядке разрешения в отведенных угодьях. При этом отстрел медведей в черте населенных пунктов по-прежнему остается исключительным правом правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Основанием для принятия документа стало увеличение числа случаев выхода хищников в черту населенных пунктов. Так, в этом году в адрес министерства природных ресурсов и лесного комплекса края поступило свыше тысячи обращений по этому поводу.
Отмечается, что по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов – численность бурого медведя в регионе остается стабильно высокой – в пределах 25-32 тысяч особей. В отдельные годы из-за особенностей биологии и складывающихся природных условий фиксируется именно прирост инцидентов с выходом медведей к людям.
По данным правительства, средний уровень освоения установленного лимита добычи бурого медведя за последние 10 лет составляет около 15%. Отмечается, что с учетом снижения охотничьей активности, отсутствием спроса на продукцию охоты, а также развитие туристической инфраструктуры – возможно дальнейшее увеличение числа встреч хищника с человеком. В этой связи необходимо стимулирование добычи бурого медведя на территориях охотничьих угодий.