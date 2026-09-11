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Москвичей предупредили о мошенничестве с поддельными лотереями

Москвичей предупредили о мошенничестве с поддельными лотереями - 11.09.2026, ПРАЙМ

Москвичей предупредили о мошенничестве с поддельными лотереями

Случаи мошенничества, связанные с фальшивыми лотереями и розыгрышами призов, фиксируются в Москве, злоумышленники рассылают горожанам ссылки на поддельные... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T21:34+0300

2026-09-11T21:34+0300

2026-09-11T21:40+0300

общество

красноярский край

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Случаи мошенничества, связанные с фальшивыми лотереями и розыгрышами призов, фиксируются в Москве, злоумышленники рассылают горожанам ссылки на поддельные сайты, обещая выигрыши, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."В Москве фиксируют случаи мошенничества, связанные с фальшивыми лотереями и розыгрышами призов. Злоумышленники рассылают ссылки на поддельные сайты, обещают крупные выигрыши в обмен на небольшие платежи или сулят подарки известных брендов", - говорится в сообщении.Уточняется, что с помощью этих действий мошенники пытаются завладеть личными и банковскими данными москвичей, чтобы похитить денежные средства."Фальшивые лотереи и розыгрыши - один из самых коварных способов мошенничества. Когда людям обещают легкий и крупный выигрыш, они часто теряют бдительность, перестают мыслить рационально и открывают злоумышленникам доступ к своим счетам. В последнее время схемы становятся более персонализированными", - рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что основной инструмент мошенников - социальные сети и мессенджеры, где они распространяют ссылки на поддельные сайты, эти ресурсы маскируются под официальные порталы государственных органов или крупных банков. Похожим образом построена и другая схема: пользователю присылают ссылку на сайт, где нужно нажимать на картинки и открывать призы."Еще один вид мошенничества - прямые эфиры в социальных сетях. Во время таких трансляций злоумышленники обещают зрителям крупные денежные выплаты за отправку платных подарков. На экране демонстрируются якобы реалистичные уведомления о переводах", - добавляется в сообщении.Кроме того, в последнее время активно распространяются и такие схемы, как фейковые аукционы в мессенджерах, розыгрыши от имени маркетплейсов и популярных блогеров."Эксперты проекта "Перезвони сам" напоминают о простых, но важных правилах безопасности. В первую очередь никогда не вводите на сайтах, заманивающих мгновенными выигрышами или вознаграждениями за опросы, реквизиты банковской карты, особенно CVC/CVV-коды", - подчеркивается в сообщении.

красноярский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , красноярский край