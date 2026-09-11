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ВТБ назвал самые популярные схемы мошенничества

ВТБ назвал самые популярные схемы мошенничества - 11.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ назвал самые популярные схемы мошенничества

Мошенники под предлогом легкого заработка предлагают россиянам использовать свои банковские карты или счета для перевода и обналичивания похищенных средств,... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:15+0300

2026-09-11T09:15+0300

2026-09-11T09:15+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом легкого заработка предлагают россиянам использовать свои банковские карты или счета для перевода и обналичивания похищенных средств, применяя различные методы манипуляций, такие как предложение сдать в аренду карту, лжевакансии и просьбы от знакомых, сообщает пресс-служба ВТБ. "По данным ВТБ, все чаще мошенники под предлогом легкого заработка предлагают россиянам использовать свои банковские карты или счета для перевода и обналичивания похищенных средств, применяя различные методы манипуляций. Злоумышленники активно используют интернет-пространство: онлайн-игры, социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту", - говорится в сообщении. Отмечается, что в группе риска — подростки, студенты, пенсионеры и люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Мошенники маскируют свои схемы под безобидные просьбы или легальные предложения, предупреждает ВТБ. Банк выделил топ-6 наиболее распространенных схем этого года. Например, мошенники предлагают арендовать, купить карту или просят передать доступ к онлайн-банку. Жертве кажется, что это безопасный способ заработать, однако это прямое нарушение закона. Насторожить должно то, что собеседнику нужна именно ваша карта, хотя оформить собственную может каждый. Еще одна схема - лжевакансии, которые выглядят как обычные объявления о работе курьеров, логистов, финансовых помощников или инкассаторов. Жертву просят получать, перевозить или передавать деньги, не объясняя их происхождение. "Просьбы от "знакомых". Со взломанного аккаунта знакомого рассылают сообщения или от недавнего "знакомого" приходит просьба: "Я тебе переведу деньги, кинь дальше" или "У меня проблемы с картой, прими перевод". Люди склонны доверять знакомым, однако неожиданная просьба о финансовых операциях должна насторожить", - также предупреждает ВТБ. Мошенники также могут использовать схему с ошибочным переводом. Мошенники сообщают о якобы случайном переводе и просят вернуть деньги на другие реквизиты. Если на ваш счет средства не поступали или вас просят перевести по чужим реквизитам — необходимо обратиться в банк, советует ВТБ. Злоумышленники также могут подойти в роли "растерянного" прохожего — симпатичной женщины или пенсионера — и попросить снять деньги с вашей карты в обмен на обещанный перевод. "Естественное желание помочь не должно заставлять вас использовать свою карту для чужих операций", - отмечается в сообщении. Также мошенники просят снять деньги для людей, которые якобы не могут самостоятельно дойти до банкомата. "Мошенники сознательно вовлекают жертву в обналичивание средств других пострадавших, и за это грозит уголовная ответственность, даже если человек не осознавал своих действий", — предупредил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, втб