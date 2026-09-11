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ВТБ назвал сроки возможной продажи "Росгосстраха"

ВТБ назвал сроки возможной продажи "Росгосстраха" - 11.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ назвал сроки возможной продажи "Росгосстраха"

Новые сроки возможной сделки по продаже "Росгосстраха" будут определены в течение одного-двух месяцев, но на прибыль группы по итогам года сделка не сильно... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:15+0300

2026-09-11T09:15+0300

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 сен - ПРАЙМ. Новые сроки возможной сделки по продаже "Росгосстраха" будут определены в течение одного-двух месяцев, но на прибыль группы по итогам года сделка не сильно повлияет, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "По нашим данным, изменены регуляторные параметры, в соответствии с которыми к "отдельным активам" приравняют страховые компании и НПФ. В связи с этим мы намерены ускоряться – чтобы к 1 апреля реализовать страховую компанию "Росгосстрах", с большой вероятностью – внутри 2026 года. Пока есть пара кандидатов, их мы не называем. По регуляторным причинам это точно не банковские группы и точно не страховые компании", - отметил он. "Планируем, что сделка будет денежной. На прибыль группы по итогам года она не сильно повлияет. Новые сроки возможной сделки будут определены в течение одного-двух месяцев. Страховой актив продавать легко. В России счетное количество 100-летних брендов, "Росгосстрах" - один из столетних брендов", - продолжил Пьянов. Основной доход страховщиков – инвестиционная деятельность, чем выше ключевая ставка, тем выше доходы, так как компании инвестируют не в акции, а облигации. Пока продолжается период сравнительно высокой ключевой ставки, страховой бизнес выгоден, отметил первый зампред. "Росгосстрах-Жизнь" в периметр не входит. СОГАЗ останется. Доля у нас небольшая, будем ее держать", - при этом добавил Пьянов. Первый зампред ВТБ напомнил, что в сентябре этого года совет директоров Банка России одобрил нормативный документ, устанавливающий лимит на так называемые "отдельные активы", ранее называвшиеся иммобилизованными. Он находится на регистрации, а документ должен вступить в силу с 1 апреля 2027 года, первый расчет будет на 1 июля 2027 года. В эту трехлетку - (2024-2026 годов) - реализовано более 200 миллиардов рублей непрофильных активов – земли, гостиницы, девелоперский бизнес, также отметил Пьянов. "С учетом будущих планов группа ВТБ, естественно, будет соблюдать все лимиты. Лимит в 2027 году — 100%, в 2028 — 85%, в 2029 — 70%. Для нас, как группы, взвешенная сумма таких активов не должна превышать 2,7 триллиона рублей, чтобы не было вычета из капитала. С этим объемом мы должны войти в 1 апреля", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, бизнес, росгосстрах, втб, нпф