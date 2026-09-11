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В ВТБ рассказали о возможностях российской экономики после охлаждения - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В ВТБ рассказали о возможностях российской экономики после охлаждения
В ВТБ рассказали о возможностях российской экономики после охлаждения - 11.09.2026, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о возможностях российской экономики после охлаждения
Скоординированная макроэкономическая политика и умение российской экономики адаптироваться позволят после периода охлаждения перейти к более высоким темпам... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:15+0300
2026-09-11T09:15+0300
россия
герман греф
втб
сбербанк
банк россии
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 сен - ПРАЙМ. Скоординированная макроэкономическая политика и умение российской экономики адаптироваться позволят после периода охлаждения перейти к более высоким темпам роста, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "С экономикой все будет хорошо. Скоординированная макроэкономическая политика и умение российской экономики адаптироваться позволят российской экономике после текущего периода охлаждения перейти к более высоким (и, что важно, сбалансированным и устойчивым) темпам роста", - сказал он, отвечая на вопрос, находится ли сейчас российская экономика в фазе "переохлаждения". Ранее в рамках ВЭФ-2026 глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной. Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, при этом из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорилось летом в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
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40
россия, герман греф, втб, сбербанк, банк россии
РОССИЯ, Герман Греф, ВТБ, Сбербанк, Банк России
09:15 11.09.2026
 
В ВТБ рассказали о возможностях российской экономики после охлаждения

Пьянов: макроэкономическая политика позволит перейти к более высоким темпам роста

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 сен - ПРАЙМ. Скоординированная макроэкономическая политика и умение российской экономики адаптироваться позволят после периода охлаждения перейти к более высоким темпам роста, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"С экономикой все будет хорошо. Скоординированная макроэкономическая политика и умение российской экономики адаптироваться позволят российской экономике после текущего периода охлаждения перейти к более высоким (и, что важно, сбалансированным и устойчивым) темпам роста", - сказал он, отвечая на вопрос, находится ли сейчас российская экономика в фазе "переохлаждения".
Ранее в рамках ВЭФ-2026 глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной.
Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, при этом из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорилось летом в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
 
РОССИЯГерман ГрефВТБСбербанкБанк России
 
 
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